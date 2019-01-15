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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1178117911801181>
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 18:41

  kreuz написав:Я правильно понял, что своими с Моно на тикетс ОТР онлайн и бесплатно с обоих сторон?


В ОТР насколько я помню 5 гривен независимо от суммы . Это если на карту отп банка . На чужую -1%+5 грн.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 18:49

  kreuz написав:Я правильно понял, что своими с Моно на тикетс ОТР онлайн и бесплатно с обоих сторон?

Если через моню все делать, то получалось бесплатно с обоих сторон
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 21:57

  makor06 написав:
  WachtAmRhein написав:Забавная ситуация.

Друзья забронировали на букинге отель на одном из австрийских горнолыжных курортов при помощи монокарты, по прилёту оказалось, что на арендованной машине доехать туда нереально из-за снежных заносов, поехали в другой отель, а карту моно заблокировали.

Так гостиница начала дергать денежки с заблокированной карты и получила отлуп!!! Вот так моня заботится о клиентах. Если бы приват какой был, полиняли бы на 560 евро.


В Привате точно так же было бы.

Думаю, зависит от того, с помощью какого механизма дёргали. Дёргали бы правильно - получилось бы, что у Привата, что у Мони.
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 23:05

Re: Monobank

Второе пространство на сяоми (для клона моно) надо заводить на отдельный акк гмаил?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 23:48

  andreyiskra написав:Второе пространство на сяоми (для клона моно) надо заводить на отдельный акк гмаил?

Я "от греха" завёл другой. Только во втором пространстве невозможно завести клона. Там будет полнофункциональное приложение. Клона можно забацать только в первом пространсиве
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 00:20

  WachtAmRhein написав:Забавная ситуация.

Друзья забронировали на букинге отель на одном из австрийских горнолыжных курортов при помощи монокарты, по прилёту оказалось, что на арендованной машине доехать туда нереально из-за снежных заносов, поехали в другой отель, а карту моно заблокировали.

Так гостиница начала дергать денежки с заблокированной карты и получила отлуп!!! Вот так моня заботится о клиентах. Если бы приват какой был, полиняли бы на 560 евро.


не совсем понятно в чем тут уникальность? возможность заблокировать карту есть практически в любом ИБ любого банка, а если такой возможности нет можно просто деньги с нее перевести на другую карту, чем обнулить баланс ...

но пусть особо не радуются ... они смогут без проблем списать бабки через МОТО-платеж и тут блокировка карты не поможет ...
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 08:23

  Flamingo написав:
  andreyiskra написав:Второе пространство на сяоми (для клона моно) надо заводить на отдельный акк гмаил?

Я "от греха" завёл другой. Только во втором пространстве невозможно завести клона. Там будет полнофункциональное приложение. Клона можно забацать только в первом пространсиве
под клоном я имел ввиду карту супруги. А вы?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 09:53

А чи є можливість при переказі з картки Монобанку на картку іншого банку через додаток Монобанку робити якийсь коментар для одержувача?
Bobb
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 10:00

  Bobb написав:А чи є можливість при переказі з картки Монобанку на картку іншого банку через додаток Монобанку робити якийсь коментар для одержувача?

ток Моно
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Сер 16 січ, 2019 10:08, всього редагувалось 1 раз.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 10:02

Re: Monobank

Опять не приходят квитанции на email
dengon
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