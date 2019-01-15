RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1178117911801181
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 10:06

  andreyiskra написав:
  Flamingo написав:
  andreyiskra написав:Второе пространство на сяоми (для клона моно) надо заводить на отдельный акк гмаил?

Я "от греха" завёл другой. Только во втором пространстве невозможно завести клона. Там будет полнофункциональное приложение. Клона можно забацать только в первом пространсиве
под клоном я имел ввиду карту супруги. А вы?

А я то, что под понятием "клон" понимает сяоми и др. разрабы аппликух и телепонов. Клон имеет меньший функционал, чем обычная аппликуха. К примеру в клоне на сяоми в приложении Мони отсутвует вход по отпечатку (в обычной аппликухе он есть). Также если обычная аппликуха устанавливается из гугл-плея (или другого источника), то клон создается исключительно "клонированием" - специальным приложением с использованием уже установленной обычной аппликухи. В сяоми "родным клонированием" можно создать клона только в первом пространстве. Во втором пространстве можно установить лишь только одну основную аппликуху. При этом она не будет клоном аналогичного приложения из первого простанства, т.е. будеть иметь такой же полный функционал как и приложение из первого простанства
Как-то так. :roll:
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1329
З нами з: 20.03.15
Подякував: 35 раз.
Подякували: 282 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 10:27

Re: Monobank

  Мизантрóп написав:ток Моно

Фігово. Кому скаржитися?
Bobb
 
Повідомлень: 348
З нами з: 19.03.15
Подякував: 34 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 10:38

  Bobb написав:
  Мизантрóп написав:ток Моно

Фігово. Кому скаржитися?

МПС :)
curiousobro
 
Повідомлень: 1640
З нами з: 21.07.17
Подякував: 34 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1178117911801181
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: clk, J, lel і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
УкрСиббанк (6253)
16.01.2019 10:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.