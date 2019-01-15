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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1178117911801181
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 10:06

  andreyiskra написав:
  Flamingo написав:
  andreyiskra написав:Второе пространство на сяоми (для клона моно) надо заводить на отдельный акк гмаил?

Я "от греха" завёл другой. Только во втором пространстве невозможно завести клона. Там будет полнофункциональное приложение. Клона можно забацать только в первом пространсиве
под клоном я имел ввиду карту супруги. А вы?

А я то, что под понятием "клон" понимает сяоми и др. разрабы аппликух и телепонов. Клон имеет меньший функционал, чем обычная аппликуха. К примеру в клоне на сяоми в приложении Мони отсутвует вход по отпечатку (в обычной аппликухе он есть). Также если обычная аппликуха устанавливается из гугл-плея (или другого источника), то клон создается исключительно "клонированием" - специальным приложением с использованием уже установленной обычной аппликухи. В сяоми "родным клонированием" можно создать клона только в первом пространстве. Во втором пространстве можно установить лишь только одну основную аппликуху. При этом она не будет клоном аналогичного приложения из первого простанства, т.е. будеть иметь такой же полный функционал как и приложение из первого простанства
Как-то так. :roll:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 10:27

Re: Monobank

  Мизантрóп написав:ток Моно

Фігово. Кому скаржитися?
Bobb
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 10:38

  Bobb написав:
  Мизантрóп написав:ток Моно

Фігово. Кому скаржитися?

МПС :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 11:00

  curiousobro написав:
  Bobb написав:
  Мизантрóп написав:ток Моно

Фігово. Кому скаржитися?

МПС :)

Так Приват же дозволяє писати коментар? Чи я щось плутаю?
Bobb
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 11:25

  M-Audio написав:
  makor06 написав:
  WachtAmRhein написав:Забавная ситуация.

Друзья забронировали на букинге отель на одном из австрийских горнолыжных курортов при помощи монокарты, по прилёту оказалось, что на арендованной машине доехать туда нереально из-за снежных заносов, поехали в другой отель, а карту моно заблокировали.

Так гостиница начала дергать денежки с заблокированной карты и получила отлуп!!! Вот так моня заботится о клиентах. Если бы приват какой был, полиняли бы на 560 евро.


В Привате точно так же было бы.

Думаю, зависит от того, с помощью какого механизма дёргали. Дёргали бы правильно - получилось бы, что у Привата, что у Мони.


Подозреваю, что на карте стоял лимит инет-платежей меньше указанной суммы.
yuriyyerin
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 15:43

Re: Monobank

  Bobb написав:Так Приват же дозволяє писати коментар? Чи я щось плутаю?

Вам же ответили - внутри банка можно написать комментарий к переводу, если банк дает такую возможность (Моня, Приват)
В общем случае - МПС не дает такую возможность при p2p.
tmp01
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 18:43

С карты ТАСа и Альфы на Моню же без комиссии? Или кроме Привата все без комиссии?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 19:09

  ishvara написав:С карты ТАСа и Альфы на Моню же без комиссии? Или кроме Привата все без комиссии?

Да. Да
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jay2004
 
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