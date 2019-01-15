andreyiskra написав:Второе пространство на сяоми (для клона моно) надо заводить на отдельный акк гмаил?
Я "от греха" завёл другой. Только во втором пространстве невозможно завести клона. Там будет полнофункциональное приложение. Клона можно забацать только в первом пространсиве
под клоном я имел ввиду карту супруги. А вы?
А я то, что под понятием "клон" понимает сяоми и др. разрабы аппликух и телепонов. Клон имеет меньший функционал, чем обычная аппликуха. К примеру в клоне на сяоми в приложении Мони отсутвует вход по отпечатку (в обычной аппликухе он есть). Также если обычная аппликуха устанавливается из гугл-плея (или другого источника), то клон создается исключительно "клонированием" - специальным приложением с использованием уже установленной обычной аппликухи. В сяоми "родным клонированием" можно создать клона только в первом пространстве. Во втором пространстве можно установить лишь только одну основную аппликуху. При этом она не будет клоном аналогичного приложения из первого простанства, т.е. будеть иметь такой же полный функционал как и приложение из первого простанства Как-то так.
Друзья забронировали на букинге отель на одном из австрийских горнолыжных курортов при помощи монокарты, по прилёту оказалось, что на арендованной машине доехать туда нереально из-за снежных заносов, поехали в другой отель, а карту моно заблокировали.
Так гостиница начала дергать денежки с заблокированной карты и получила отлуп!!! Вот так моня заботится о клиентах. Если бы приват какой был, полиняли бы на 560 евро.
В Привате точно так же было бы.
Думаю, зависит от того, с помощью какого механизма дёргали. Дёргали бы правильно - получилось бы, что у Привата, что у Мони.
Подозреваю, что на карте стоял лимит инет-платежей меньше указанной суммы.