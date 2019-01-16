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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1179118011811182
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 22:26

  novichok написав:Пополнил депозит СЭПом из Привата. Начислили кеш бек. Ошиблись?

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Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 22:31

  Vorlon написав:
  novichok написав:Пополнил депозит СЭПом из Привата. Начислили кеш бек. Ошиблись?

Напишите в поддержку - попросите это поправить!

Будете смеяться я написал, потому что у меня были случаи отмены кеш бека через пару дней после начисления. Ответ поддержки я предоставил выше.
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 22:34

  novichok написав:Будете смеяться я написал, потому что у меня были случаи отмены кеш бека через пару дней после начисления. Ответ поддержки я предоставил выше.

Не буду, я просто в тихом шоке от вашего поступка, пока не пришёл в себя ещё...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 22:56

  Vorlon написав:
  novichok написав:Будете смеяться я написал, потому что у меня были случаи отмены кеш бека через пару дней после начисления. Ответ поддержки я предоставил выше.

Не буду, я просто в тихом шоке от вашего поступка, пока не пришёл в себя ещё...

На ваш идиотский совет вы получили аналогичный ответ. Придете в себя пишите ещё.
novichok
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  #<1 ... 1179118011811182
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