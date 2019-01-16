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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 січ, 2019 22:26
novichok написав:
Пополнил депозит СЭПом из Привата. Начислили кеш бек. Ошиблись?
Напишите в поддержку - попросите это поправить!
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Vorlon
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Додано: Сер 16 січ, 2019 22:31
Vorlon написав: novichok написав:
Пополнил депозит СЭПом из Привата. Начислили кеш бек. Ошиблись?
Напишите в поддержку - попросите это поправить!
Будете смеяться я написал, потому что у меня были случаи отмены кеш бека через пару дней после начисления. Ответ поддержки я предоставил выше.
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novichok
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Додано: Чет 17 січ, 2019 19:49
Выгнал меня Моня за свинорыльство.
Не могу даже в приложуху зайти.
Горячка говорит, что банк решил прекратить стосунки.
31 января закрою долг по карте, и
гудбай Моня, Моня гудбай
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
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mustbe
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Додано: Чет 17 січ, 2019 20:12
mustbe написав:
Выгнал меня Моня за свинорыльство.
Не могу даже в приложуху зайти.
Горячка говорит, что банк решил прекратить стосунки.
31 января закрою долг по карте, и
гудбай Моня, Моня гудбай
а что вы свинорылили? можно в личку
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Додано: Чет 17 січ, 2019 20:15
Не хочу вдаваться в подробности.
Просто поверьте - это возможно
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
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mustbe
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Додано: Чет 17 січ, 2019 20:23
Неуже ли гасился в 23-55?
.......
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Boundless
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Додано: Чет 17 січ, 2019 20:33
Boundless написав:
Неуже ли
Соседок боготворил))viewtopic.php?p=4527415#p4527415
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Мизантрóп
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Додано: Чет 17 січ, 2019 20:52
Ну, о том, что "Конкордушка - лудшый" - не писал только ленивый.
Думаю, что дубогорохам это глубоко фиолетово
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
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mustbe
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