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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1180118111821183>
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 22:26

  novichok написав:Пополнил депозит СЭПом из Привата. Начислили кеш бек. Ошиблись?

Напишите в поддержку - попросите это поправить!
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 22:31

  Vorlon написав:
  novichok написав:Пополнил депозит СЭПом из Привата. Начислили кеш бек. Ошиблись?

Напишите в поддержку - попросите это поправить!

Будете смеяться я написал, потому что у меня были случаи отмены кеш бека через пару дней после начисления. Ответ поддержки я предоставил выше.
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 19:49

Выгнал меня Моня за свинорыльство.
Не могу даже в приложуху зайти.
Горячка говорит, что банк решил прекратить стосунки.

31 января закрою долг по карте, и
гудбай Моня, Моня гудбай
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 20:12

  mustbe написав:Выгнал меня Моня за свинорыльство.
Не могу даже в приложуху зайти.
Горячка говорит, что банк решил прекратить стосунки.

31 января закрою долг по карте, и
гудбай Моня, Моня гудбай

а что вы свинорылили? можно в личку
VetalUA
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 20:15

Не хочу вдаваться в подробности.
Просто поверьте - это возможно
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 20:23

Re: Monobank

Неуже ли гасился в 23-55?
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 20:33

Re: Monobank

  Boundless написав:Неуже ли
Соседок боготворил))
viewtopic.php?p=4527415#p4527415
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 20:52

Ну, о том, что "Конкордушка - лудшый" - не писал только ленивый.
Думаю, что дубогорохам это глубоко фиолетово
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 21:54

  mustbe написав:Не хочу вдаваться в подробности.
Просто поверьте - это возможно

Верю, неохота и себе попасть в этот список.. если решитесь - напишите пожалуйста
VetalUA
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 21:56

  mustbe написав:Не хочу вдаваться в подробности.
Просто поверьте - это возможно

Рискну предположить, что вслед за кешбечниками начнут зажимать "транзитчиков". Алгоритмы и наработки позволяют.
Shustoff
 
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