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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 січ, 2019 22:23
mustbe написав:
Не хочу вдаваться в подробности.
Просто поверьте - это возможно
Почему не можете сказать? Реально интересно - что могло к кому привести?
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Додано: Чет 17 січ, 2019 22:28
mustbe написав:
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Просто поверьте - это возможно
что возможно?
свинорылить или разорвать стосунки?
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Додано: Чет 17 січ, 2019 22:30
Stringer написав: mustbe написав:
Не хочу вдаваться в подробности.
Просто поверьте - это возможно
Почему не можете сказать? Реально интересно - что могло к кому привести?
патамуша придумал для важности
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