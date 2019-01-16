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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1180118111821183
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 22:23

  mustbe написав:Не хочу вдаваться в подробности.
Просто поверьте - это возможно

Почему не можете сказать? Реально интересно - что могло к кому привести?
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 22:28

  mustbe написав:.
Просто поверьте - это возможно

что возможно?
свинорылить или разорвать стосунки?
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 22:30

  Stringer написав:
  mustbe написав:Не хочу вдаваться в подробности.
Просто поверьте - это возможно

Почему не можете сказать? Реально интересно - что могло к кому привести?


патамуша придумал для важности
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