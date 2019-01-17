Почему не можете сказать? Реально интересно - что могло к такому привести?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 січ, 2019 22:23
Почему не можете сказать? Реально интересно - что могло к такому привести?
Востаннє редагувалось Stringer в Чет 17 січ, 2019 22:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 17 січ, 2019 22:28
Додано: Чет 17 січ, 2019 22:30
Додано: Чет 17 січ, 2019 23:12
Re: Monobank
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