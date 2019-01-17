Почему не можете сказать? Реально интересно - что могло к такому привести?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 січ, 2019 22:23
Почему не можете сказать? Реально интересно - что могло к такому привести?
Востаннє редагувалось Stringer в Чет 17 січ, 2019 22:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 17 січ, 2019 22:28
Додано: Чет 17 січ, 2019 22:30
Додано: Чет 17 січ, 2019 23:12
Re: Monobank
Додано: П'ят 18 січ, 2019 04:47
Да какие детали? Свинорыльство 80 level:
Привел 100 друзей, получил КБ за них, сам работает в кинотеатре на кассе, со своей карты проводит 99% билетов, ещё и в цветочных иногда подработка, когда там наливают. Гасится в 23:58 62 дня. Горох и ко на таких ушлых не рассчитывали. Поскольку у них все мобильно, сделали вид, что приложение поламалось со стороны клиента.
Расскажите по итогу, плиз, как закрывать карту и их счет, чтобы знать, в какую сторону вовремя идти. А то тенденции нездоровые у котЕ появляются, и свинорылы здесь хоть и не 80 уровня, но близкие к тому. Введет котЕ абонку в 1000 грн. в мес. анальным числом и все свинорылы шустро превратятся в гороховых овец.
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 06:58
За 100 приведенных фронтмен только спасибо скажет.
Кино и цветы: Так с этим борются переводом на пониженное питание.
Гаситься в 23-58-это вылет из грейса))
Но имелось ввиду: как можно ближе к граничной дате. Мне кажется, моне это пофиг.
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