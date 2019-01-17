RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1180118111821183
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 22:23

  mustbe написав:Не хочу вдаваться в подробности.
Просто поверьте - это возможно

Почему не можете сказать? Реально интересно - что могло к такому привести?
Востаннє редагувалось Stringer в Чет 17 січ, 2019 22:40, всього редагувалось 1 раз.
Stringer
 
Повідомлень: 8925
З нами з: 23.01.13
Подякував: 258 раз.
Подякували: 1258 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 22:28

  mustbe написав:.
Просто поверьте - это возможно

что возможно?
свинорылить или разорвать стосунки?
J
 
Повідомлень: 4272
З нами з: 19.01.08
Подякував: 18 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 22:30

  Stringer написав:
  mustbe написав:Не хочу вдаваться в подробности.
Просто поверьте - это возможно

Почему не можете сказать? Реально интересно - что могло к кому привести?


патамуша придумал для важности
v57
 
Повідомлень: 1988
З нами з: 14.03.10
Подякував: 73 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 23:12

Re: Monobank

  v57 написав:патамуша придумал для важности

Выдумывать он может все, что угодно, но уже давно у него Моня
  mustbe написав:Да уж полгода как лежит, каши не просит
Poleg
 
Повідомлень: 258
З нами з: 23.03.12
Подякував: 37 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 04:47

  VetalUA написав:
  mustbe написав:Выгнал меня Моня за свинорыльство.
Не могу даже в приложуху зайти.
Горячка говорит, что банк решил прекратить стосунки.
31 января закрою долг по карте, и
гудбай Моня, Моня гудбай

а что вы свинорылили? можно в личку

Да какие детали? Свинорыльство 80 level:
Привел 100 друзей, получил КБ за них, сам работает в кинотеатре на кассе, со своей карты проводит 99% билетов, ещё и в цветочных иногда подработка, когда там наливают. Гасится в 23:58 62 дня. Горох и ко на таких ушлых не рассчитывали. Поскольку у них все мобильно, сделали вид, что приложение поламалось со стороны клиента.

Расскажите по итогу, плиз, как закрывать карту и их счет, чтобы знать, в какую сторону вовремя идти. А то тенденции нездоровые у котЕ появляются, и свинорылы здесь хоть и не 80 уровня, но близкие к тому. Введет котЕ абонку в 1000 грн. в мес. анальным числом и все свинорылы шустро превратятся в гороховых овец.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
Повідомлень: 350
З нами з: 25.04.14
Подякував: 90 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 06:58

За 100 приведенных фронтмен только спасибо скажет.

Кино и цветы: Так с этим борются переводом на пониженное питание.

Гаситься в 23-58-это вылет из грейса))
Но имелось ввиду: как можно ближе к граничной дате. Мне кажется, моне это пофиг.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3770
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 263 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 08:55

Народ, а кому жаловаться? Делал пополнение Мони сохранённой картой Альфы (mono direct), как и раньше, но теперь у Альфы блок повесился, а Моня вообще операции не видит, доступная сумма ясное дело не увеличена. Неужели только ждать снятия блокировки? Как это можно ускорить?
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
Повідомлень: 1255
З нами з: 10.12.07
Подякував: 115 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 09:26

  mustbe написав:Не хочу вдаваться в подробности.
Просто поверьте - это возможно

Исповедь в студию!)
mihasik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 537
З нами з: 26.10.11
Подякував: 17 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 09:37

  mihasik написав:Исповедь в студию!)

Угу, может сразу на ютубчик видосик запилить ?
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
mustbe
 
Повідомлень: 976
З нами з: 27.12.17
Подякував: 48 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1180118111821183
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, Google Feedfetcher, liliya_logical, sergio_bender, Sergiys2009, Surz, vitaliy1111, Кочевник і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.