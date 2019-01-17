Додано: П'ят 18 січ, 2019 04:47

VetalUA написав: mustbe написав: Выгнал меня Моня за свинорыльство.

Не могу даже в приложуху зайти.

Горячка говорит, что банк решил прекратить стосунки.

31 января закрою долг по карте, и

гудбай Моня, Моня гудбай Выгнал меня Моня за свинорыльство.Не могу даже в приложуху зайти.Горячка говорит, что банк решил прекратить стосунки.31 января закрою долг по карте, игудбай Моня, Моня гудбай

а что вы свинорылили? можно в личку а что вы свинорылили? можно в личку

Да какие детали? Свинорыльство 80 level:Привел 100 друзей, получил КБ за них, сам работает в кинотеатре на кассе, со своей карты проводит 99% билетов, ещё и в цветочных иногда подработка, когда там наливают. Гасится в 23:58 62 дня. Горох и ко на таких ушлых не рассчитывали. Поскольку у них все мобильно, сделали вид, что приложение поламалось со стороны клиента.Расскажите по итогу, плиз, как закрывать карту и их счет, чтобы знать, в какую сторону вовремя идти. А то тенденции нездоровые у котЕ появляются, и свинорылы здесь хоть и не 80 уровня, но близкие к тому. Введет котЕ абонку в 1000 грн. в мес. анальным числом и все свинорылы шустро превратятся в гороховых овец.