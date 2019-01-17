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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 січ, 2019 09:47
mustbe написав: mihasik написав:
Исповедь в студию!)
Угу, может сразу на ютубчик видосик запилить ?
типа
был нетрезв
выдумал
каюсь
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v57
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 09:51
v57 написав:
типа
был нетрезв
выдумал
каюсь
Верить или не верить - ваше дело.
Моё дело - предупредить, что это возможно.
Предупрежден - значит вооружен.
Просто на моей памяти это первый случай, когда Моня кому-то дал пинка под зад.
А я в Моне с самого начала, с осени 2017
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
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mustbe
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 09:57
mustbe написав: v57 написав:
типа
был нетрезв
выдумал
каюсь
Верить или не верить - ваше дело.
Моё дело - предупредить, что это возможно.
Предупрежден - значит вооружен.
Просто на моей памяти это первый случай, когда Моня кому-то дал пинка под зад.
А я в Моне с самого начала, с осени 2017
Где-то уже проскакивало, что просили на выход с вещами. Берегите лимоны от мони.
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Ratatui
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 09:59
В Моне ? Не припомню.
Помнится Импри откуда-то выгнали, Соседки вроде бы
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
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mustbe
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 10:00
mustbe написав: v57 написав:
типа
был нетрезв
выдумал
каюсь
Верить или не верить - ваше дело.
Моё дело - предупредить, что это возможно.
Предупрежден - значит вооружен.
Просто на моей памяти это первый случай, когда Моня кому-то дал пинка под зад.
А я в Моне с самого начала, с осени 2017
По логике, забанить могли только за очень большие обороты. Кешбек ни при чем
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Faceless
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 10:02
kreuz написав:
Народ, а кому жаловаться? Делал пополнение Мони сохранённой картой Альфы (mono direct), как и раньше, но теперь у Альфы блок повесился, а Моня вообще операции не видит, доступная сумма ясное дело не увеличена. Неужели только ждать снятия блокировки? Как это можно ускорить?
Алка похоже в сторону мони неровно дышит в принципе...
Перевод с моно на алку - алка блокирует мою (алкину разумеется) карту. Звонок в горячку - вы похоже(!!!!!) работаете с мошенническим сайтом. А разблокировать - да, ждите в теч 3-4 часов.
И так четыре раза подряд.
А поск каждый раз свою мантру надо было начинать с самого начала для нового человека на горячке - удовольствие еще то...
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Vatsyk
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 10:05
Мастбі, катав убер?
Колись, на зорі, горох не виганяв, хіба якщо шахрайство було видиме.
Зараз потрошки чистять авгієві стайні. Виганяє горох 100% не за 500 ре кешбеку чи безкоштовний перегон п2п. Все трішки складніше....
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korovas2
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 10:28
korovas2 написав:
Мастбі, катав убер?
Колись, на зорі, горох не виганяв, хіба якщо шахрайство було видиме.
Зараз потрошки чистять авгієві стайні. Виганяє горох 100% не за 500 ре кешбеку чи безкоштовний перегон п2п. Все трішки складніше....
А с убером что не так?
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Stringer
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 10:46
korovas2 написав:
Мастбі, катав убер?
Колись, на зорі, горох не виганяв, хіба якщо шахрайство було видиме.
Зараз потрошки чистять авгієві стайні. Виганяє горох 100% не за 500 ре кешбеку чи безкоштовний перегон п2п. Все трішки складніше....
А убер чем противозаконен?
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Ratatui
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 10:50
уже проскакивало, но толком никто не сказал.
1) может быть в скрытых разделах курс.ком.юа написанные сайты с помощью которых можно изменить сумму возврата средств, и таким образом кешбэк не анулируеться при возврате из сайта. Это их может злить, если у банка убытки.
2) я с Китайского магазина делал возврат, и возврат защитался как погашения кред. лимита. Так навреное деают 90% пользователей чтобы погасить кред. лимит и быть в грейсе
Faceless написав: mustbe написав: v57 написав:
типа
был нетрезв
выдумал
каюсь
Верить или не верить - ваше дело.
Моё дело - предупредить, что это возможно.
Предупрежден - значит вооружен.
Просто на моей памяти это первый случай, когда Моня кому-то дал пинка под зад.
А я в Моне с самого начала, с осени 2017
По логике, забанить могли только за очень большие обороты. Кешбек ни при чем
м.б. какой смысл давай кред. лимит большой чтобы нельзя было пользоваться?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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proftpd66
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