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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1182118311841185
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 10:58

  proftpd66 написав:1) может быть в скрытых разделах курс.ком.юа написанные сайты с помощью которых можно изменить сумму возврата средств, и таким образом кешбэк не анулируеться при возврате из сайта. Это их может злить, если у банка убытки.

:shock: Аннуляция кэшбека не зависит от суммы возврата.
dengon
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:00

dengon зависит. Но может есть сайты которые это делают по разному. Возврат МОЖЕТ защитываться как отдельный платеж. Но я не знаю кто какие сайты использует и как они работают... можно сделать всё по разному
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:04

Re: Monobank

Ещё один кандидат на вылет определился :)
curiousobro
 
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