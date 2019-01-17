Аннуляция кэшбека не зависит от суммы возврата.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 січ, 2019 10:58
Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:00
dengon зависит. Но может есть сайты которые это делают по разному. Возврат МОЖЕТ защитываться как отдельный платеж. Но я не знаю кто какие сайты использует и как они работают... можно сделать всё по разному
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:04
Re: Monobank
Ещё один кандидат на вылет определился
Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:13
proftpd66, навіщо у Вас пуйло плєшиве з якимось блохастиком на аватарі ??
Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:24
Re: Monobank
Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:02
Computer
Может отказать любой банк отказать если вы попадете под внешний или внутренний финмониторинг.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:11
Re: Monobank
Проконсультуйте будь ласка!
Тимчасово "поклав карту на поличку" та для більшої безпеки (надіюсь) заблокував її в додатку. Наступного дня банк обнулив мені "Доступний ліміт розстрочки", а суму доступного кредитного ліміту (не маленького) не чіпає.
Запитання: з яких коштів (кредитний ліміт чи ліміт розстрочки) оформлюється і платиться "Оплата частинами"?
Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:38
интересно насколько это вообще законно. это все равно что заходить в магазин и покупать только акционные товары с 70% скидкой а потом вам скажут - мы вас в магазин не пустим вы только акционку покупаете.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:43
абсолютно законно, к сожалению ... Закон о финмоне дает право банку устанавливать каждому клиенту уровень риска ... а рискового клиента можно выгнать ... вам присвоили повышенный уровень риска - на этом основании и выгнали ... критерии для установления этого риска -на усмотрение банка. Банк в вас увидел потенциально-опасного клиента (за что именно - вас не обязаны уведомлять). Меня пшеки и жабы ДВАЖДЫ изгоняли. Кредо вообще выгнал на сл. день как я восстановился там снова через ГОД ) Потом прописали, что-то в ПО и изгнанным уже восстановиться было нельзя - сразу у куры на экране надпись - ГНАТЬ ССАНЫМИ тРЯПКАМИ.
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