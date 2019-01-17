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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 10:58

  proftpd66 написав:1) может быть в скрытых разделах курс.ком.юа написанные сайты с помощью которых можно изменить сумму возврата средств, и таким образом кешбэк не анулируеться при возврате из сайта. Это их может злить, если у банка убытки.

:shock: Аннуляция кэшбека не зависит от суммы возврата.
dengon
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:00

dengon зависит. Но может есть сайты которые это делают по разному. Возврат МОЖЕТ защитываться как отдельный платеж. Но я не знаю кто какие сайты использует и как они работают... можно сделать всё по разному
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:04

Re: Monobank

Ещё один кандидат на вылет определился :)
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:13

proftpd66, навіщо у Вас пуйло плєшиве з якимось блохастиком на аватарі ??
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:24

Re: Monobank

  mustbe написав:Моё дело - предупредить, что это возможно.

А есть банки, где не могут отказать в обслуживании? Расскажите, плз
Computer
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:02

Computer

Может отказать любой банк отказать если вы попадете под внешний или внутренний финмониторинг.
oleksiynow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:11

Re: Monobank

Проконсультуйте будь ласка!
Тимчасово "поклав карту на поличку" та для більшої безпеки (надіюсь) заблокував її в додатку. Наступного дня банк обнулив мені "Доступний ліміт розстрочки", а суму доступного кредитного ліміту (не маленького) не чіпає.
Запитання: з яких коштів (кредитний ліміт чи ліміт розстрочки) оформлюється і платиться "Оплата частинами"?
Sungsam
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:13

Sungsam
Из лимита рассрочки.
Surz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:38

  mustbe написав:Выгнал меня Моня за свинорыльство.
Не могу даже в приложуху зайти.
Горячка говорит, что банк решил прекратить стосунки.

31 января закрою долг по карте, и
гудбай Моня, Моня гудбай

интересно насколько это вообще законно. это все равно что заходить в магазин и покупать только акционные товары с 70% скидкой а потом вам скажут - мы вас в магазин не пустим вы только акционку покупаете.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:43

  mephala написав:
  mustbe написав:Выгнал меня Моня за свинорыльство.
Не могу даже в приложуху зайти.
Горячка говорит, что банк решил прекратить стосунки.

31 января закрою долг по карте, и
гудбай Моня, Моня гудбай

интересно насколько это вообще законно. это все равно что заходить в магазин и покупать только акционные товары с 70% скидкой а потом вам скажут - мы вас в магазин не пустим вы только акционку покупаете.


абсолютно законно, к сожалению ... Закон о финмоне дает право банку устанавливать каждому клиенту уровень риска ... а рискового клиента можно выгнать ... вам присвоили повышенный уровень риска - на этом основании и выгнали ... критерии для установления этого риска -на усмотрение банка. Банк в вас увидел потенциально-опасного клиента (за что именно - вас не обязаны уведомлять). Меня пшеки и жабы ДВАЖДЫ изгоняли. Кредо вообще выгнал на сл. день как я восстановился там снова через ГОД ) Потом прописали, что-то в ПО и изгнанным уже восстановиться было нельзя - сразу у куры на экране надпись - ГНАТЬ ССАНЫМИ тРЯПКАМИ.
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IMPRINTER
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