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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1183118411851186
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:51

жах
вам везет шо нет единой базы типа убки
а то у всех кур светилось бы ;)
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:57

Re: Monobank

  v57 написав: вам везет шо нет единой базы типа убки
Насколько понимаю, то в УБКИ отображается статус мошенника. Поэтому всё возможно.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 13:38

  mephala написав:
  mustbe написав:Выгнал меня Моня за свинорыльство.
Не могу даже в приложуху зайти.
Горячка говорит, что банк решил прекратить стосунки.

31 января закрою долг по карте, и
гудбай Моня, Моня гудбай

интересно насколько это вообще законно. это все равно что заходить в магазин и покупать только акционные товары с 70% скидкой а потом вам скажут - мы вас в магазин не пустим вы только акционку покупаете.


  IMPRINTER написав:
абсолютно законно, к сожалению ... Закон о финмоне дает право банку устанавливать каждому клиенту уровень риска ... а рискового клиента можно выгнать ... вам присвоили повышенный уровень риска - на этом основании и выгнали ... критерии для установления этого риска -на усмотрение банка. Банк в вас увидел потенциально-опасного клиента (за что именно - вас не обязаны уведомлять). Меня пшеки и жабы ДВАЖДЫ изгоняли. Кредо вообще выгнал на сл. день как я восстановился там снова через ГОД ) Потом прописали, что-то в ПО и изгнанным уже восстановиться было нельзя - сразу у куры на экране надпись - ГНАТЬ ССАНЫМИ тРЯПКАМИ.


это если бабки выводить из партнерок. Приват вроде бы закрывал глаза всегда.
можно открыть карту пластикову за границе
а потом сюда привести контрабас :) и продать на ОЛХ
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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  #<1 ... 1183118411851186
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