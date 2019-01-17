жах
вам везет шо нет единой базы типа убки
а то у всех кур светилось бы
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:51
жах
вам везет шо нет единой базы типа убки
а то у всех кур светилось бы
Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:57
Re: Monobank
Додано: П'ят 18 січ, 2019 13:38
это если бабки выводить из партнерок. Приват вроде бы закрывал глаза всегда.
можно открыть карту пластикову за границе
а потом сюда привести контрабас и продать на ОЛХ
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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