mustbe написав:Выгнал меня Моня за свинорыльство. Не могу даже в приложуху зайти. Горячка говорит, что банк решил прекратить стосунки.
31 января закрою долг по карте, и гудбай Моня, Моня гудбай
интересно насколько это вообще законно. это все равно что заходить в магазин и покупать только акционные товары с 70% скидкой а потом вам скажут - мы вас в магазин не пустим вы только акционку покупаете.
IMPRINTER написав: абсолютно законно, к сожалению ... Закон о финмоне дает право банку устанавливать каждому клиенту уровень риска ... а рискового клиента можно выгнать ... вам присвоили повышенный уровень риска - на этом основании и выгнали ... критерии для установления этого риска -на усмотрение банка. Банк в вас увидел потенциально-опасного клиента (за что именно - вас не обязаны уведомлять). Меня пшеки и жабы ДВАЖДЫ изгоняли. Кредо вообще выгнал на сл. день как я восстановился там снова через ГОД ) Потом прописали, что-то в ПО и изгнанным уже восстановиться было нельзя - сразу у куры на экране надпись - ГНАТЬ ССАНЫМИ тРЯПКАМИ.
это если бабки выводить из партнерок. Приват вроде бы закрывал глаза всегда. можно открыть карту пластикову за границе а потом сюда привести контрабас и продать на ОЛХ
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/ Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)