Monobank
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 січ, 2019 15:45
proftpd66 написав: IMPRINTER написав: mustbe
писал(а):
Выгнал меня Моня за свинорыльство.
Не могу даже в приложуху зайти. Горячка говорит, что банк решил прекратить стосунки. 31 января закрою долг по карте, и гудбай Моня, Моня гудбай
ваш коллега )
без причин сложно что-то сказать, может клиент крипту менял или WMZ по p2p со своей карты
мне например Алла 5000грн кешбэка влепила за 1 день
Меня должны уже были расстрелять?
Если я захочу вывести на карту моно около 1 BTC, меня что ли тоже заблокируют?) Просто интересно: в чём нарушение?
yuriyyerin
Повідомлень: 90
З нами з: 09.04.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 11 раз.
Профіль
Додано: Суб 19 січ, 2019 16:14
yuriyyerin написав:
Если я захочу вывести на карту моно около 1 BTC, меня что ли тоже заблокируют?) Просто интересно: в чём нарушение?
За один нет, а за два - нужно предоставить документы подтверждающие доходы в соотвествии с законом о госфинмониторинге, до этого могут заблокировать
Stringer
Повідомлень: 8927
З нами з: 23.01.13
Подякував: 259 раз.
Подякували: 1258 раз.
Профіль
1
Додано: Суб 19 січ, 2019 17:31
Stringer написав: yuriyyerin написав:
Если я захочу вывести на карту моно около 1 BTC, меня что ли тоже заблокируют?) Просто интересно: в чём нарушение?
За один нет, а за два - нужно предоставить документы подтверждающие доходы в соотвествии с законом о госфинмониторинге, до этого могут заблокировать
интересно зачем мониторить что либо?
у нас гастрабайтеры завозяn почти 20млрд$
и инфляция почти 20%, скорее всего будет даже больше.
можно понять в Лондоне мониторят, они следят за инфляцией и за спекуляциями.
Что дадут эти мониторинги? все буду карты заказывать из Греции или из Люксембурга.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
Повідомлень: 389
З нами з: 22.12.16
Подякував: 55 раз.
Подякували: 26 раз.
Профіль
Додано: Суб 19 січ, 2019 18:40
proftpd66 написав:
буду карты заказывать из Греции или из Люксембурга.
де дають?
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 27360
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1389 раз.
Профіль
Додано: Суб 19 січ, 2019 19:01
Квесторе_поверніться написав: proftpd66 написав:
буду карты заказывать из Греции или из Люксембурга.
де дають?
ePayService - но они меняют свои карты, я не знаю где они сейчас.
ePayments - где-то в UK.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
Повідомлень: 389
З нами з: 22.12.16
Подякував: 55 раз.
Подякували: 26 раз.
Профіль
Додано: Суб 19 січ, 2019 19:31
proftpd66 написав:
ePayments - где-то в UK.
А что, они опять выпускают карты?
M-Audio
Повідомлень: 1470
З нами з: 23.03.11
Подякував: 235 раз.
Подякували: 243 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему