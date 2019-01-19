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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 січ, 2019 17:20
Re: Monobank
Доброго дня, можливо хтось знає як краще поповнити з карти моно кдв привату, щоб не попадати на комісії? Дякую
Додано: Суб 19 січ, 2019 17:31
интересно зачем мониторить что либо?
у нас гастрабайтеры завозяn почти 20млрд$
и инфляция почти 20%, скорее всего будет даже больше.
можно понять в Лондоне мониторят, они следят за инфляцией и за спекуляциями.
Что дадут эти мониторинги? все буду карты заказывать из Греции или из Люксембурга.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: Суб 19 січ, 2019 18:40
Re: Monobank
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 19 січ, 2019 19:01
ePayService - но они меняют свои карты, я не знаю где они сейчас.
ePayments - где-то в UK.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: Суб 19 січ, 2019 19:31
Додано: Суб 19 січ, 2019 21:38
сейчас только пионер выпускает. Есть Китай и Гонконг. Слетайте на Сейшельские острова. Там компания будет своя и счет.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: Суб 19 січ, 2019 22:22
Re: Monobank
Почали:
і закінчили:
Так і бачу масовий туризм на Сейшели для уникнення фін. мон-у при виводі 2-х бетховенів.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 19 січ, 2019 22:40
человек спрашивает кто выпускает, я что слежу? я ответил.
один товарищ из Уругвая использовал карту из Гонконга и платил платежи по 100$.
...скоро..., у нас на первом канале такое же будет
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: Нед 20 січ, 2019 11:50
Я условно назвал закон о мониторинге, в реальности он называется - О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Додано: Нед 20 січ, 2019 12:21
а если 150 карт в 150 банок и по 2-х бетховена?
если есть там фирма, то можно какой-то понр сделать. Чтобы там наши телки регистрировали анкеты.
вести бизнес в интернете и еще какие-то рестораны отрыть в Хошимине. Змеиный яд с водкой пить.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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