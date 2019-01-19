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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1185118611871188>
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 17:20

Re: Monobank

Доброго дня, можливо хтось знає як краще поповнити з карти моно кдв привату, щоб не попадати на комісії? Дякую
diegot_tar
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 17:31

  Stringer написав:
  yuriyyerin написав:
Если я захочу вывести на карту моно около 1 BTC, меня что ли тоже заблокируют?) Просто интересно: в чём нарушение?

За один нет, а за два - нужно предоставить документы подтверждающие доходы в соотвествии с законом о госфинмониторинге, до этого могут заблокировать


интересно зачем мониторить что либо?
у нас гастрабайтеры завозяn почти 20млрд$
и инфляция почти 20%, скорее всего будет даже больше.

можно понять в Лондоне мониторят, они следят за инфляцией и за спекуляциями.

Что дадут эти мониторинги? все буду карты заказывать из Греции или из Люксембурга.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 18:40

Re: Monobank

  proftpd66 написав:буду карты заказывать из Греции или из Люксембурга.

де дають?
Гриценко...наш Президент
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 19:01

  Квесторе_поверніться написав:
  proftpd66 написав:буду карты заказывать из Греции или из Люксембурга.

де дають?



ePayService - но они меняют свои карты, я не знаю где они сейчас.
ePayments - где-то в UK.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 19:31

  proftpd66 написав:ePayments - где-то в UK.

А что, они опять выпускают карты?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 21:38

  M-Audio написав:
  proftpd66 написав:ePayments - где-то в UK.

А что, они опять выпускают карты?


сейчас только пионер выпускает. Есть Китай и Гонконг. Слетайте на Сейшельские острова. Там компания будет своя и счет.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 22:22

Re: Monobank

Почали:
  proftpd66 написав:все буду карты заказывать из Греции или из Люксембурга.

і закінчили:
  proftpd66 написав:Слетайте на Сейшельские острова. Там компания будет своя и счет.

Так і бачу масовий туризм на Сейшели для уникнення фін. мон-у при виводі 2-х бетховенів.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 22:40

  klug написав:Почали:
  proftpd66 написав:все буду карты заказывать из Греции или из Люксембурга.

і закінчили:
  proftpd66 написав:Слетайте на Сейшельские острова. Там компания будет своя и счет.

Так і бачу масовий туризм на Сейшели для уникнення фін. мон-у при виводі 2-х бетховенів.


человек спрашивает кто выпускает, я что слежу? я ответил.
один товарищ из Уругвая использовал карту из Гонконга и платил платежи по 100$.

...скоро..., у нас на первом канале такое же будет :)
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 11:50

  proftpd66 написав:
  Stringer написав:
  yuriyyerin написав:
Если я захочу вывести на карту моно около 1 BTC, меня что ли тоже заблокируют?) Просто интересно: в чём нарушение?

За один нет, а за два - нужно предоставить документы подтверждающие доходы в соотвествии с законом о госфинмониторинге, до этого могут заблокировать


интересно зачем мониторить что либо?
у нас гастрабайтеры завозяn почти 20млрд$
и инфляция почти 20%, скорее всего будет даже больше.

можно понять в Лондоне мониторят, они следят за инфляцией и за спекуляциями.

Что дадут эти мониторинги? все буду карты заказывать из Греции или из Люксембурга.

Я условно назвал закон о мониторинге, в реальности он называется - О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 12:21

  klug написав:Почали:
  proftpd66 написав:все буду карты заказывать из Греции или из Люксембурга.

і закінчили:
  proftpd66 написав:Слетайте на Сейшельские острова. Там компания будет своя и счет.

Так і бачу масовий туризм на Сейшели для уникнення фін. мон-у при виводі 2-х бетховенів.


а если 150 карт в 150 банок и по 2-х бетховена?

если есть там фирма, то можно какой-то понр сделать. Чтобы там наши телки регистрировали анкеты.

вести бизнес в интернете и еще какие-то рестораны отрыть в Хошимине. Змеиный яд с водкой пить.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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