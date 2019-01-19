|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 січ, 2019 12:33
Пролонгировал депозит по кнопке "Продлить сейчас" в пятницу. С полгода на полгода.
Как скоро зачислится кешбек за продление?
Пока нет.
-
inflew
-
-
- Повідомлень: 259
- З нами з: 28.01.16
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему