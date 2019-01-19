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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1185118611871188
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 12:33

Пролонгировал депозит по кнопке "Продлить сейчас" в пятницу. С полгода на полгода.

Как скоро зачислится кешбек за продление?
Пока нет.
inflew
 
Повідомлень: 259
З нами з: 28.01.16
Подякував: 29 раз.
Подякували: 19 раз.
 
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