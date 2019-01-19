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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1185118611871188 Додано: Нед 20 січ, 2019 12:33 Пролонгировал депозит по кнопке "Продлить сейчас" в пятницу. С полгода на полгода.



Как скоро зачислится кешбек за продление?

Пока нет. inflew Повідомлень: 259 З нами з: 28.01.16 Подякував: 29 раз. Подякували: 19 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 січ, 2019 13:39 Stringer написав: yuriyyerin написав:

Если я захочу вывести на карту моно около 1 BTC, меня что ли тоже заблокируют?) Просто интересно: в чём нарушение? Если я захочу вывести на карту моно около 1 BTC, меня что ли тоже заблокируют?) Просто интересно: в чём нарушение?

За один нет, а за два - нужно предоставить документы подтверждающие доходы в соотвествии с законом о госфинмониторинге, до этого могут заблокировать За один нет, а за два - нужно предоставить документы подтверждающие доходы в соотвествии с законом о госфинмониторинге, до этого могут заблокировать



в законе о финмониторинге нет такого ...

обязательный финмон - от 150 к НАЛИЧНЫми при чем ОДНОЙ суммой за ОДИН день ...

все остальное - на усмотрение банка - хоть от одной копейки.

так то, как говорится, могут попросить, а могут и не попросить ...

поэтому банк может попросить предоставить доки за любую транзакцию хоть на 1 копейку, согласно их "внутренним правилам", равно как и не попросить за 1 миллион.

Это горох прописал у себя в правилах что свыше 250 к поступлений за мес. надо предоставить доки. Но это не "согласно закона", а согласно ДКБО Гороха.



миллион гривен безналом - не подлежит обязательному финмону. Поэтому когда гоняют бабки афеллированное лицо - тут они не замечают, но для отчетности нужно же показывать деятельность? тут как раз очень удобны рядовые свини.



но у гороха это выглядит езе более странно ... если в других банках, когда этим отморозкам (т.е. сотрудникам департамента финмона) что-то не нравится они лочат счета, то горох додумался до инновации .. он щачисляет тебе их их на счет, но сразу обратно списывает на какой-то говнотранзитник (или субсчет) и ждет от тебя доки ... т.е., если другие банки не ограничивают приходнеые операции, но ограничивают расходные, то горох, наоборот, не ограничивает расходные, но ограничивает приходные. в законе о финмониторинге нет такого ...обязательный финмон - от 150 к НАЛИЧНЫми при чем ОДНОЙ суммой за ОДИН день ...все остальное - на усмотрение банка - хоть от одной копейки.так то, как говорится, могут попросить, а могут и не попросить ...поэтому банк может попросить предоставить доки за любую транзакцию хоть на 1 копейку, согласно их "внутренним правилам", равно как и не попросить за 1 миллион.Это горох прописал у себя в правилах что свыше 250 к поступлений за мес. надо предоставить доки. Но это не "согласно закона", а согласно ДКБО Гороха.миллион гривен безналом - не подлежит обязательному финмону. Поэтому когда гоняют бабки афеллированное лицо - тут они не замечают, но для отчетности нужно же показывать деятельность? тут как раз очень удобны рядовые свини.но у гороха это выглядит езе более странно ... если в других банках, когда этим отморозкам (т.е. сотрудникам департамента финмона) что-то не нравится они лочат счета, то горох додумался до инновации .. он щачисляет тебе их их на счет, но сразу обратно списывает на какой-то говнотранзитник (или субсчет) и ждет от тебя доки ... т.е., если другие банки не ограничивают приходнеые операции, но ограничивают расходные, то горох, наоборот, не ограничивает расходные, но ограничивает приходные. Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX IMPRINTER 2

Повідомлень: 35565 З нами з: 06.08.09 Подякував: 206 раз. Подякували: 5661 раз. Профіль 9 4 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 січ, 2019 13:55 Re: Monobank IMPRINTER написав: миллион гривен безналом - не подлежит обязательному финмону. миллион гривен безналом - не подлежит обязательному финмону. Не совсем так как Вы пишете. Безнальные операции от 150 кГрн. также подлежат обязательному фин.мону при определенных условиях. Все зависит от характера операции, контрагента, ба - даже от срока открытия счета. Если Вы как физ.лицо только открыли счет банке и вам безналом на него капнули 150 кГрн. - будьте уверены под обязательный фин.мон. Вы уже попали Не совсем так как Вы пишете. Безнальные операции от 150 кГрн. также подлежат обязательному фин.мону при определенных условиях. Все зависит от характера операции, контрагента, ба - даже от срока открытия счета. Если Вы как физ.лицо только открыли счет банке и вам безналом на него капнули 150 кГрн. - будьте уверены под обязательный фин.мон. Вы уже попали Flamingo

Повідомлень: 1350 З нами з: 20.03.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 286 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 січ, 2019 14:15 Flamingo написав: IMPRINTER написав: миллион гривен безналом - не подлежит обязательному финмону. миллион гривен безналом - не подлежит обязательному финмону. Не совсем так как Вы пишете. Безнальные операции от 150 кГрн. также подлежат обязательному фин.мону при определенных условиях. Все зависит от характера операции, контрагента, ба - даже от срока открытия счета. Если Вы как физ.лицо только открыли счет банке и вам безналом на него капнули 150 кГрн. - будьте уверены под обязательный фин.мон. Вы уже попали Не совсем так как Вы пишете. Безнальные операции от 150 кГрн. также подлежат обязательному фин.мону при определенных условиях. Все зависит от характера операции, контрагента, ба - даже от срока открытия счета. Если Вы как физ.лицо только открыли счет банке и вам безналом на него капнули 150 кГрн. - будьте уверены под обязательный фин.мон. Вы уже попали



1) да верно, при определенных специфических условиях ...

2) нет, не верно. Обязательному финмону подлежат б/н операции на свыше 150 к по "свежеоткрытым" счетам только юрлиц и ФОПов. Аналогичные операции обычных физиков аналогичного характера - не подлежат обязательному финмону.



в законе есть исчерпывающий перечень операций, котрые банк обязан промониторить и о которых обязан сообщить в ГФМ, все остальное на его усмотрение.

Поэтому о простом зачислении безналом свыше 150 к обычному физику банк может промониторить и сообщить, но не обязан этого делать.



Стаття 15. Фінансові операції, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу



1. Фінансова операція підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу у разі, якщо сума, на яку вона здійснюється, дорівнює чи перевищує 150 000 гривень (для суб’єктів господарювання, які проводять лотереї або проводять та надають можливість доступу до азартних ігор у казино, будь-яких інших азартних ігор, у тому числі електронне (віртуальне) казино, - 30 000 гривень) або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, еквівалентну 150 000 гривень (для суб’єктів господарювання, які проводять лотереї або проводять та надають можливість доступу до азартних ігор у казино, будь-яких інших азартних ігор, у тому числі електронне (віртуальне) казино, - 30 000 гривень), та має одну або більше таких ознак:



1) переказ коштів на анонімний (номерний) рахунок за кордон і надходження коштів з анонімного (номерного) рахунка з-за кордону; зарахування або переказ коштів у разі, якщо хоча б одна із сторін - учасників фінансової операції має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі, що віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон, а також переказ коштів на рахунок, відкритий у фінансовій установі, зареєстрованій у зазначеній державі;



2) купівля-продаж за готівку чеків, дорожніх чеків, у тому числі інших платіжних інструментів або платіжних засобів чи засобів платежу;



3) зарахування або переказ коштів, надання або отримання кредиту (позики), здійснення інших фінансових операцій у разі, якщо хоча б одна із сторін - учасників фінансової операції має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (на території), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що провадять діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення (в тому числі дипломатичне представництво, посольство, консульство такої іноземної держави), або однією із сторін - учасників фінансової операції є особа, яка має рахунок у банку, зареєстрованому у зазначеній державі (території). Перелік таких держав (територій) визначається відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України, на основі висновків міжнародних, міжурядових організацій, діяльність яких спрямована на протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, і підлягає оприлюдненню;



4) фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів);



5) здійснення розрахунку за фінансову операцію у готівковій формі;



6) зарахування коштів на поточний рахунок юридичної або фізичної особи - підприємця чи списання коштів з поточного рахунка юридичної або фізичної особи - підприємця, період діяльності якої не перевищує трьох місяців з дня реєстрації, або зарахування коштів на поточний рахунок чи списання коштів з поточного рахунка юридичної або фізичної особи - підприємця у разі, якщо операції на зазначеному рахунку не здійснювалися з дня його відкриття;



7) переказ коштів за кордон за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), крім переказів коштів за договорами (контрактами), які передбачають фактичне постачання товарів на митну територію України;



8 ) обмін банкнот на банкноти іншого номіналу;



9) здійснення фінансових операцій з цінними паперами на пред’явника, які не депоновані в депозитарних установах;



10) здійснення операцій з векселями (крім фінансових казначейських векселів), ордерними цінними паперами;



11) перерахування або отримання коштів неприбутковою організацією;



12) здійснення фінансових операцій за правочинами, форма розрахунків за якими не визначена;



13) одержання (сплата, переказ) страхового чи перестрахового платежу (страхового чи перестрахового внеску, страхової чи перестрахової премії), крім сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;



14) проведення страхової чи перестрахової виплати або страхового чи перестрахового відшкодування або виплати викупної суми, крім зарахування чи списання коштів на/з рахунки (рахунків) державних позабюджетних фондів;



15) виплата (передача) особі виграшу в лотерею, придбання фішок, жетонів, внесення особою в інший спосіб плати за право участі в азартній грі, виплата (передача) виграшу суб’єктом господарювання, який проводить азартні ігри;



16) надання кредитних коштів особі, яка є членом небанківської кредитної установи, в один і той самий день два рази і більше за умови, що загальна сума фінансових операцій дорівнює чи перевищує суму, визначену частиною першою цієї статті;



17) фінансові операції осіб, щодо яких встановлено високий ризик. 1) да верно, приспецифических условиях ...2) нет, не верно. Обязательному финмону подлежат б/н операции на свыше 150 к по "свежеоткрытым" счетам только юрлиц и ФОПов. Аналогичные операции обычных физиков аналогичного характера - не подлежатфинмону.в законе есть исчерпывающий перечень операций, котрые банк обязан промониторить и о которых обязан сообщить в ГФМ, все остальное на его усмотрение.Поэтому о простом зачислении безналом свыше 150 к обычному физику банк может промониторить и сообщить, но не обязан этого делать.1. Фінансова операція підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу у разі, якщо сума, на яку вона здійснюється, дорівнює чи перевищує 150 000 гривень (для суб’єктів господарювання, які проводять лотереї або проводять та надають можливість доступу до азартних ігор у казино, будь-яких інших азартних ігор, у тому числі електронне (віртуальне) казино, - 30 000 гривень) або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, еквівалентну 150 000 гривень (для суб’єктів господарювання, які проводять лотереї або проводять та надають можливість доступу до азартних ігор у казино, будь-яких інших азартних ігор, у тому числі електронне (віртуальне) казино, - 30 000 гривень), та має одну або більше таких ознак:1) переказ коштів на анонімний (номерний) рахунок за кордон і надходження коштів з анонімного (номерного) рахунка з-за кордону; зарахування або переказ коштів у разі, якщо хоча б одна із сторін - учасників фінансової операції має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі, що віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон, а також переказ коштів на рахунок, відкритий у фінансовій установі, зареєстрованій у зазначеній державі;2) купівля-продаж за готівку чеків, дорожніх чеків, у тому числі інших платіжних інструментів або платіжних засобів чи засобів платежу;3) зарахування або переказ коштів, надання або отримання кредиту (позики), здійснення інших фінансових операцій у разі, якщо хоча б одна із сторін - учасників фінансової операції має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (на території), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що провадять діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення (в тому числі дипломатичне представництво, посольство, консульство такої іноземної держави), або однією із сторін - учасників фінансової операції є особа, яка має рахунок у банку, зареєстрованому у зазначеній державі (території). Перелік таких держав (територій) визначається відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України, на основі висновків міжнародних, міжурядових організацій, діяльність яких спрямована на протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, і підлягає оприлюдненню;4) фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів);5) здійснення розрахунку за фінансову операцію у готівковій формі;6) зарахування коштів на поточний рахунок юридичної або фізичної особи - підприємця чи списання коштів з поточного рахунка юридичної або фізичної особи - підприємця, період діяльності якої не перевищує трьох місяців з дня реєстрації, або зарахування коштів на поточний рахунок чи списання коштів з поточного рахунка юридичної або фізичної особи - підприємця у разі, якщо операції на зазначеному рахунку не здійснювалися з дня його відкриття;7) переказ коштів за кордон за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), крім переказів коштів за договорами (контрактами), які передбачають фактичне постачання товарів на митну територію України;8 ) обмін банкнот на банкноти іншого номіналу;9) здійснення фінансових операцій з цінними паперами на пред’явника, які не депоновані в депозитарних установах;10) здійснення операцій з векселями (крім фінансових казначейських векселів), ордерними цінними паперами;11) перерахування або отримання коштів неприбутковою організацією;12) здійснення фінансових операцій за правочинами, форма розрахунків за якими не визначена;13) одержання (сплата, переказ) страхового чи перестрахового платежу (страхового чи перестрахового внеску, страхової чи перестрахової премії), крім сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;14) проведення страхової чи перестрахової виплати або страхового чи перестрахового відшкодування або виплати викупної суми, крім зарахування чи списання коштів на/з рахунки (рахунків) державних позабюджетних фондів;15) виплата (передача) особі виграшу в лотерею, придбання фішок, жетонів, внесення особою в інший спосіб плати за право участі в азартній грі, виплата (передача) виграшу суб’єктом господарювання, який проводить азартні ігри;16) надання кредитних коштів особі, яка є членом небанківської кредитної установи, в один і той самий день два рази і більше за умови, що загальна сума фінансових операцій дорівнює чи перевищує суму, визначену частиною першою цієї статті;17) фінансові операції осіб, щодо яких встановлено високий ризик. 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Повідомлень: 35565 З нами з: 06.08.09 Подякував: 206 раз. Подякували: 5661 раз. Профіль 9 4 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 січ, 2019 15:47 IMPRINTER написав: 2) нет, не верно. Обязательному финмону подлежат б/н операции на свыше 150 к по "свежеоткрытым" счетам только юрлиц и ФОПов. Аналогичные операции обычных физиков аналогичного характера - не подлежат обязательному финмону.

2) нет, не верно. Обязательному финмону подлежат б/н операции на свыше 150 к по "свежеоткрытым" счетам только юрлиц и ФОПов. Аналогичные операции обычных физиков аналогичного характера - не подлежатфинмону.

форвард мониторил физиков за "свежеоткрытый" счет форвард мониторил физиков за "свежеоткрытый" счет J Повідомлень: 4280 З нами з: 19.01.08 Подякував: 18 раз. Подякували: 162 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 січ, 2019 15:57 J написав: IMPRINTER написав: 2) нет, не верно. Обязательному финмону подлежат б/н операции на свыше 150 к по "свежеоткрытым" счетам только юрлиц и ФОПов. Аналогичные операции обычных физиков аналогичного характера - не подлежат обязательному финмону.

2) нет, не верно. Обязательному финмону подлежат б/н операции на свыше 150 к по "свежеоткрытым" счетам только юрлиц и ФОПов. Аналогичные операции обычных физиков аналогичного характера - не подлежатфинмону.

форвард мониторил физиков за "свежеоткрытый" счет форвард мониторил физиков за "свежеоткрытый" счет



форвард мониторил, потому, что у него самый отмороженный в мире финмон ...

мы говорим щас не о том кто что когда маниторл, а кто нет, а о том, что обязаны мониторить, а что могут мониторить.



безналичные операции по свежеоткрытому счету обычного физика (на суммы от 150 к) могут мониторить и могут о них сообщить в ГФМ (равно как и на сумму менее, чем 150 к), но не обязаны делать этого. Операции по свежеоткрытому счету юрика и ФОпа (на суммы от 150 к) - обязаны мониторить и сообщать о них в ГФМ. форвард мониторил, потому, что у него самый отмороженный в мире финмон ...мы говорим щас не о том кто что когда маниторл, а кто нет, а о том, чтомониторить, а чтомониторить.безналичные операции по свежеоткрытому счету обычного физика (на суммы от 150 к) могут мониторить и могут о них сообщить в ГФМ (равно как и на сумму менее, чем 150 к), но не обязаны делать этого. Операции по свежеоткрытому счету юрика и ФОпа (на суммы от 150 к) - обязаны мониторить и сообщать о них в ГФМ. Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX IMPRINTER 2

Повідомлень: 35565 З нами з: 06.08.09 Подякував: 206 раз. Подякували: 5661 раз. Профіль 9 4 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1185118611871188 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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