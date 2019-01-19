Як мінімум ще у кінці грудня 2018 р. така операція виконувалась без комісії з обох сторін. Далі - моя карта Моно лягла на полицю , але тарифи Ощадбанку, здається не мінялися
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Додано: Нед 20 січ, 2019 18:01
Re: Monobank
Додано: Нед 20 січ, 2019 19:26
З МК Ощада на Монобанк поповнення картки без комісії. Пару годин назад саме поповнював свою монокартку
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