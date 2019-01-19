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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1186118711881189
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 18:01

Re: Monobank

  mazurkevych написав:можно ли без комиссий (обеих банков) пополнить карту монобанка с карточек «моя картка» ощада

Як мінімум ще у кінці грудня 2018 р. така операція виконувалась без комісії з обох сторін. Далі - моя карта Моно лягла на полицю :), але тарифи Ощадбанку, здається не мінялися
Sungsam
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 19:26

З МК Ощада на Монобанк поповнення картки без комісії. Пару годин назад саме поповнював свою монокартку
chieff
 
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  proftpd66 написав:без причин сложно что-то сказать, может клиент крипту менял или WMZ по p2p со своей карты
а что p2p не законно ? :shock: какая разница кто и за что мне делает частный перевод и при чем тут крипта и WMZ ??? какая разница от кого мне приходят деньги через p2p каким вообще образом они имеют могут связывать p2p с чем либо еще ? по идее до 150 000 в день и трогать не должны
реальная\практическая зарплата касира 5000-8000 грн. perevodika.ru/articles/14815.html
yama
 
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