Як мінімум ще у кінці грудня 2018 р. така операція виконувалась без комісії з обох сторін. Далі - моя карта Моно лягла на полицю , але тарифи Ощадбанку, здається не мінялися
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Додано: Нед 20 січ, 2019 18:01
Re: Monobank
Додано: Нед 20 січ, 2019 19:26
З МК Ощада на Монобанк поповнення картки без комісії. Пару годин назад саме поповнював свою монокартку
Додано: Нед 20 січ, 2019 19:45
а что p2p не законно ? какая разница кто и за что мне делает частный перевод и при чем тут крипта и WMZ ??? какая разница от кого мне приходят деньги через p2p каким вообще образом они имеют могут связывать p2p с чем либо еще ? по идее до 150 000 в день и трогать не должны
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