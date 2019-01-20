RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1186118711881189
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 18:01

Re: Monobank

  mazurkevych написав:можно ли без комиссий (обеих банков) пополнить карту монобанка с карточек «моя картка» ощада

Як мінімум ще у кінці грудня 2018 р. така операція виконувалась без комісії з обох сторін. Далі - моя карта Моно лягла на полицю :), але тарифи Ощадбанку, здається не мінялися
Sungsam
 
Повідомлень: 103
З нами з: 05.10.11
Подякував: 15 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 19:26

З МК Ощада на Монобанк поповнення картки без комісії. Пару годин назад саме поповнював свою монокартку
chieff
 
Повідомлень: 251
З нами з: 31.07.08
Подякував: 275 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 19:45

  proftpd66 написав:без причин сложно что-то сказать, может клиент крипту менял или WMZ по p2p со своей карты
а что p2p не законно ? :shock: какая разница кто и за что мне делает частный перевод и при чем тут крипта и WMZ ??? какая разница от кого мне приходят деньги через p2p каким вообще образом они имеют могут связывать p2p с чем либо еще ? по идее до 150 000 в день и трогать не должны
реальная\практическая зарплата касира 5000-8000 грн. perevodika.ru/articles/14815.html
yama
 
Повідомлень: 540
З нами з: 12.08.17
Подякував: 1062 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 21:40

  IMPRINTER написав:поэтому, любой наглый поступок говнофинмона как касаемо болокировок по приходу так и по расходу - все незаконно ни то ни то ИМХО ... чтобы банк заблокировал счет, т.е. ограничил гражданина в его конституционном праве распоряжения своим имуществом - для этого должны быть ОЧЕНЬ серьезные основания равносильно, когда полицейский имеет право применить оружие на поражение - это по сути аналогично ... тут должны быть четкие однозначные критерии и критерий когда им что-то "незрозумило" - не катит ...

Как я понимаю, основа проблемы в том, что местный финмон находится по отношению к нацбанковскому финмону примерно в том же положении, что и клиент к этому финмону. То есть четких критериев нет, но вздрючить за "невиконання" могут любого и в произвольный момент. При этом, конечно же, есть "свои", которых трогать ну никак нельзя, и, видимо, чем больше таких "своих", тем более активную деятельность надо показать по отношению ко всем остальным, чтобы показать вышестоящим органам, как банковский финмон неустанно бдит. Но срабатывает не всегда. Косвенно подтверждается штрафом Авалю, который славится совсем уж безбашенными требованиями к обычным клиентам, выходящими не только за законные, но и за разумные рамки.
Плюс, конечно, полная безнаказанность за любые действия по ограничению клиента в распоряжении его собственными средствами, в сочетании с синдромом вахтёра, может тоже давать впечатляющие результаты.
M-Audio
 
Повідомлень: 1477
З нами з: 23.03.11
Подякував: 236 раз.
Подякували: 243 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 21:53

M-Audio

да, вы абсолютно правы.
но, если они уже показывают бурную деятельность, то лочить для этого не обязательно: выявили, запросили, разобрались.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 35589
З нами з: 06.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 5664 раз.
 
Профіль
9
4
2
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 18:01

Насчёт блокировок и отказов в обслуживании. При общении с саппортом Моно получил косвенный намёк на то, что могут вздрючить за вывод бабок из букмекерских контор. Но не из всех.
Shustoff
 
Повідомлень: 163
З нами з: 01.11.16
Подякував: 3 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 21:50

Re: Monobank

Скажите, пожалуйста, а как Моня относится к выводу денег с Webmoney и Яндекса (через обменник)? Не возникает ли у них вопросов и не бывает ли попыток блокировать счета "до выяснения"?
Сержик
 
Повідомлень: 325
З нами з: 23.01.16
Подякував: 24 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 21:59

  Сержик написав:Скажите, пожалуйста, а как Моня относится к выводу денег с Webmoney и Яндекса (через обменник)? Не возникает ли у них вопросов и не бывает ли попыток блокировать счета "до выяснения"?

Я регулярно через біржу або обмінник поповнюю моно,продаю Вебмані... Ніяких проблем не виникало. До 14500гр можна робити операцію.
Ethereum
 
Повідомлень: 219
З нами з: 11.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 22:00

Re: Monobank

Shustoff написав: Но не из всех.

А списком дозволених не поділилися?))
stryzhko
 
Повідомлень: 499
З нами з: 04.10.16
Подякував: 95 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1186118711881189
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Barsurman, Computer, lubopytnaya і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (14356)
21.01.2019 22:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.