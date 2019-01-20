Додано: Нед 20 січ, 2019 21:40

IMPRINTER написав: поэтому, любой наглый поступок говнофинмона как касаемо болокировок по приходу так и по расходу - все незаконно ни то ни то ИМХО ... чтобы банк заблокировал счет, т.е. ограничил гражданина в его конституционном праве распоряжения своим имуществом - для этого должны быть ОЧЕНЬ серьезные основания равносильно, когда полицейский имеет право применить оружие на поражение - это по сути аналогично ... тут должны быть четкие однозначные критерии и критерий когда им что-то "незрозумило" - не катит ... поэтому, любой наглый поступок говнофинмона как касаемо болокировок по приходу так и по расходу - все незаконно ни то ни то ИМХО ... чтобы банк заблокировал счет, т.е. ограничил гражданина в его конституционном праве распоряжения своим имуществом - для этого должны быть ОЧЕНЬ серьезные основания равносильно, когда полицейский имеет право применить оружие на поражение - это по сути аналогично ... тут должны быть четкие однозначные критерии и критерий когда им что-то "незрозумило" - не катит ...

Как я понимаю, основа проблемы в том, что местный финмон находится по отношению к нацбанковскому финмону примерно в том же положении, что и клиент к этому финмону. То есть четких критериев нет, но вздрючить за "невиконання" могут любого и в произвольный момент. При этом, конечно же, есть "свои", которых трогать ну никак нельзя, и, видимо, чем больше таких "своих", тем более активную деятельность надо показать по отношению ко всем остальным, чтобы показать вышестоящим органам, как банковский финмон неустанно бдит. Но срабатывает не всегда. Косвенно подтверждается штрафом Авалю, который славится совсем уж безбашенными требованиями к обычным клиентам, выходящими не только за законные, но и за разумные рамки.Плюс, конечно, полная безнаказанность за любые действия по ограничению клиента в распоряжении его собственными средствами, в сочетании с синдромом вахтёра, может тоже давать впечатляющие результаты.