Як мінімум ще у кінці грудня 2018 р. така операція виконувалась без комісії з обох сторін. Далі - моя карта Моно лягла на полицю , але тарифи Ощадбанку, здається не мінялися
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 січ, 2019 18:01
Re: Monobank
Додано: Нед 20 січ, 2019 19:26
З МК Ощада на Монобанк поповнення картки без комісії. Пару годин назад саме поповнював свою монокартку
Додано: Нед 20 січ, 2019 19:45
а что p2p не законно ? какая разница кто и за что мне делает частный перевод и при чем тут крипта и WMZ ??? какая разница от кого мне приходят деньги через p2p каким вообще образом они имеют могут связывать p2p с чем либо еще ? по идее до 150 000 в день и трогать не должны
реальная\практическая зарплата касира 5000-8000 грн. perevodika.ru/articles/14815.html
Додано: Нед 20 січ, 2019 21:40
Как я понимаю, основа проблемы в том, что местный финмон находится по отношению к нацбанковскому финмону примерно в том же положении, что и клиент к этому финмону. То есть четких критериев нет, но вздрючить за "невиконання" могут любого и в произвольный момент. При этом, конечно же, есть "свои", которых трогать ну никак нельзя, и, видимо, чем больше таких "своих", тем более активную деятельность надо показать по отношению ко всем остальным, чтобы показать вышестоящим органам, как банковский финмон неустанно бдит. Но срабатывает не всегда. Косвенно подтверждается штрафом Авалю, который славится совсем уж безбашенными требованиями к обычным клиентам, выходящими не только за законные, но и за разумные рамки.
Плюс, конечно, полная безнаказанность за любые действия по ограничению клиента в распоряжении его собственными средствами, в сочетании с синдромом вахтёра, может тоже давать впечатляющие результаты.
Додано: Нед 20 січ, 2019 21:53
M-Audio
да, вы абсолютно правы.
но, если они уже показывают бурную деятельность, то лочить для этого не обязательно: выявили, запросили, разобрались.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Пон 21 січ, 2019 18:01
Насчёт блокировок и отказов в обслуживании. При общении с саппортом Моно получил косвенный намёк на то, что могут вздрючить за вывод бабок из букмекерских контор. Но не из всех.
Додано: Пон 21 січ, 2019 21:50
Re: Monobank
Скажите, пожалуйста, а как Моня относится к выводу денег с Webmoney и Яндекса (через обменник)? Не возникает ли у них вопросов и не бывает ли попыток блокировать счета "до выяснения"?
Додано: Пон 21 січ, 2019 21:59
Я регулярно через біржу або обмінник поповнюю моно,продаю Вебмані... Ніяких проблем не виникало. До 14500гр можна робити операцію.
Додано: Пон 21 січ, 2019 22:00
Re: Monobank
А списком дозволених не поділилися?))
|