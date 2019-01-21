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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 січ, 2019 11:36
Ethereum, спасибо. Карта, насколько я понимаю, у вас именная?
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Сержик
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Додано: Вів 22 січ, 2019 11:37
M-Audio
Ну это как раз гораздо более логично и законно. Много раз уже говорилось, что под мониторинг попадает совершаемая операция, и ради этого лишать возможности совершать другие операции по счету (как делают другие банки) - не вполне законно.
Законно взять деньги и не отдать (= не дать ими пользоваться)? Это может только у Гороха. Имхо, это самое проблемное и незаконное.
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Додано: Вів 22 січ, 2019 11:43
IMPRINTER написав:
когда этим при*** что-то "незрозумило" или им это кажется "нетыпово", т.е. ты на фоне всеобщего бы*** немного не такой как все - это не дает основания ни для органичения ни расходных ни доходных операций ...
К сожалению у нас подозреваемых могут держать в СИЗО годами и суды дают разрешения на такие аресты. Которые могут закончится ничем, если у человека есть деньги и возможность защититься. Если нет, маємо, шо маємо.
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newbie
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Додано: Вів 22 січ, 2019 18:27
Панове, нагадайте, будь ласка, чи є зараз можливість поповнити Моню кешем через i-box без комісій. Який там правильний алгоритм дій? А то давно не заносила готівкою, а тепер прийшлося.
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asp
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Додано: Вів 22 січ, 2019 18:32
asp написав:
Панове, нагадайте, будь ласка, чи є зараз можливість поповнити Моню кешем через i-box без комісій. Який там правильний алгоритм дій? А то давно не заносила готівкою, а тепер прийшлося.
На главном экране есть кнопка mono (если нет - найти ее в разделе Банки и страхование), нажать ее и пополнить
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sola
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Додано: Вів 22 січ, 2019 18:55
monobank_ua написав: Forest_lightning написав:
Після сьогоднішнього оновлення додатка(не бета) пропала кнопка закрити карту, якщо чесно мене це трлхи лякає. Монопідтримка як виявилось не вкурсі, сказали будуть розбиратись.
P.s. валютні карти поки відкривати небуду, хочеться знати, користуючись картою, що я зможу її будь-коли закрити. А наразі цієї можливості немає
Цей функціонал знаходиться на допрацюванні. В наступному оновлені він знову стане доступний.
у когось після оновлення цей функціонал "вже доопрацьований"? У мене ні.
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Forest_lightning
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Додано: Вів 22 січ, 2019 19:02
sola написав: asp написав:
Панове, нагадайте, будь ласка, чи є зараз можливість поповнити Моню кешем через i-box без комісій. Який там правильний алгоритм дій? А то давно не заносила готівкою, а тепер прийшлося.
На главном экране есть кнопка mono (если нет - найти ее
в разделе Банки и страхование), нажать ее и пополнить
Зачем так сложно? Справа, на главном, в верхнем углу есть иконка: пополнить карту - вводим номер карты и так далее. Никаких комиссий
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EKO
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Додано: Вів 22 січ, 2019 19:05
EKO написав:
Зачем так сложно? Справа, на главном, в верхнем углу есть иконка: пополнить карту - вводим номер карты и так далее. Никаких комиссий
А точно за номером карти не буде комісій? А то якось не хочеться платити комісій взагалі.
V9RFGEX Отримайте +50 грн.
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asp
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Додано: Вів 22 січ, 2019 19:29
asp написав: EKO написав:
Зачем так сложно? Справа, на главном, в верхнем углу есть иконка: пополнить карту - вводим номер карты и так далее. Никаких комиссий
А точно за номером карти не буде комісій? А то якось не хочеться платити комісій взагалі.
Последний раз пополнял карту монобанка в начале января через айбокс - комиссии не было.
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yuriyyerin
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