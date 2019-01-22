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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1188118911901191
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 22:20

  Fylhtq написав:
  asp написав:
  EKO написав:Зачем так сложно? Справа, на главном, в верхнем углу есть иконка: пополнить карту - вводим номер карты и так далее. Никаких комиссий

А точно за номером карти не буде комісій? А то якось не хочеться платити комісій взагалі.

Пополнял сегодня — комиссии нет!

А як людина з прихвата буде перекидати в комісію повернете?
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 22:31

  newbie написав:
  IMPRINTER написав:Стаття 15. Фінансові операції, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу

Пункты 12 и 17 позволяют блокануть любого, не?


ст. 16 позволяет это

Стаття 16. Фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу

1. Фінансова операція підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу, якщо у суб’єкта первинного фінансового моніторингу виникають підозри, які ґрунтуються, зокрема, на:

критеріях ризиків, визначених самостійно суб’єктом первинного фінансового моніторингу з урахуванням критеріїв ризиків, встановлених центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

встановленні за результатами проведеного аналізу факту (фактів) невідповідності фінансової (фінансових) операції (операцій) фінансовому стану та/або змісту діяльності клієнта;

типологічних дослідженнях у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, підготовлених та оприлюднених спеціально уповноваженим органом.
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