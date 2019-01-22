А як людина з прихвата буде перекидати в комісію повернете?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 січ, 2019 22:20
А як людина з прихвата буде перекидати в комісію повернете?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 22 січ, 2019 22:31
ст. 16 позволяет это
Стаття 16. Фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу
1. Фінансова операція підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу, якщо у суб’єкта первинного фінансового моніторингу виникають підозри, які ґрунтуються, зокрема, на:
критеріях ризиків, визначених самостійно суб’єктом первинного фінансового моніторингу з урахуванням критеріїв ризиків, встановлених центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;
встановленні за результатами проведеного аналізу факту (фактів) невідповідності фінансової (фінансових) операції (операцій) фінансовому стану та/або змісту діяльності клієнта;
типологічних дослідженнях у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, підготовлених та оприлюднених спеціально уповноваженим органом.
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Додано: Сер 23 січ, 2019 12:53
Додано: Сер 23 січ, 2019 13:10
Re: Monobank
С привата пополнение моно за 3грн комиссии закрылось.Как теперь БЕСПЛАТНО пополнить с привата?)
Додано: Сер 23 січ, 2019 13:12
superbmw2011
Наверное снять в банкомате и пополнить через iBox?
P.S. А зачем в примате хранить деньги? Или вы там зарплату получаете?
Додано: Сер 23 січ, 2019 13:15
Re: Monobank
Всім дякую за слушні та вчасні поради!
Вчора все поповнила без комісій. Тицьнула кнопку Моно в Айбоксі, ввела номер карти і вуаля.
Останній раз поповнювала кешем восени 2017, коли ще поповнення через бегемота було без комісій, трохи підзабула, як це робиться
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Додано: Сер 23 січ, 2019 13:16
Додано: Сер 23 січ, 2019 13:32
Додано: Сер 23 січ, 2019 13:54
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