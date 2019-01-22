RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1189119011911192>
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 22:20

  Fylhtq написав:
  asp написав:
  EKO написав:Зачем так сложно? Справа, на главном, в верхнем углу есть иконка: пополнить карту - вводим номер карты и так далее. Никаких комиссий

А точно за номером карти не буде комісій? А то якось не хочеться платити комісій взагалі.

Пополнял сегодня — комиссии нет!

А як людина з прихвата буде перекидати в комісію повернете?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2909
З нами з: 18.08.14
Подякував: 166 раз.
Подякували: 387 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 22:31

  newbie написав:
  IMPRINTER написав:Стаття 15. Фінансові операції, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу

Пункты 12 и 17 позволяют блокануть любого, не?


ст. 16 позволяет это

Стаття 16. Фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу

1. Фінансова операція підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу, якщо у суб’єкта первинного фінансового моніторингу виникають підозри, які ґрунтуються, зокрема, на:

критеріях ризиків, визначених самостійно суб’єктом первинного фінансового моніторингу з урахуванням критеріїв ризиків, встановлених центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

встановленні за результатами проведеного аналізу факту (фактів) невідповідності фінансової (фінансових) операції (операцій) фінансовому стану та/або змісту діяльності клієнта;

типологічних дослідженнях у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, підготовлених та оприлюднених спеціально уповноваженим органом.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 35590
З нами з: 06.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 5664 раз.
 
Профіль
9
4
2
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 12:53

  klug написав:А як людина з прихвата буде перекидати в комісію повернете?


Перед айБоксом-все равны :!: :D Пополнять моню без комиссии! :lol:
mihasik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 542
З нами з: 26.10.11
Подякував: 17 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 13:10

Re: Monobank

С привата пополнение моно за 3грн комиссии закрылось.Как теперь БЕСПЛАТНО пополнить с привата?)
superbmw2011
Аватар користувача
 
Повідомлень: 264
З нами з: 10.02.14
Подякував: 175 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 13:12

superbmw2011
Наверное снять в банкомате и пополнить через iBox?

P.S. А зачем в примате хранить деньги? Или вы там зарплату получаете?
Vorlon
 
Повідомлень: 6361
З нами з: 14.06.13
Подякував: 344 раз.
Подякували: 646 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 13:15

Re: Monobank

Всім дякую за слушні та вчасні поради!
Вчора все поповнила без комісій. Тицьнула кнопку Моно в Айбоксі, ввела номер карти і вуаля.
Останній раз поповнювала кешем восени 2017, коли ще поповнення через бегемота було без комісій, трохи підзабула, як це робиться :)
V9RFGEX Отримайте +50 грн.
«Промо-код» при оформленні заявки на участі в акції «Бонус до депозиту»: http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
asp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 164
З нами з: 12.03.17
Подякував: 15 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 13:16

  superbmw2011 написав:С привата пополнение моно за 3грн комиссии закрылось.Как теперь БЕСПЛАТНО пополнить с привата?)

Только вчера переводил за 3 грн, сегодня утром уже на Моне. Что закрылось?
Vint
 
Повідомлень: 1027
З нами з: 14.07.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 13:32

  Vint написав:Только вчера переводил за 3 грн, сегодня утром уже на Моне. Что закрылось?

Так человек год проспал и сейчас хочет 3 гривны сэкономить.
Poleg
 
Повідомлень: 262
З нами з: 23.03.12
Подякував: 37 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 13:47

Poleg Зображення
superbmw2011
Аватар користувача
 
Повідомлень: 264
З нами з: 10.02.14
Подякував: 175 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 13:54

  superbmw2011 написав:Poleg Зображення

Там же написано где искать перевод на карту/счёт в другом банке. Всё работает за 3 грн!
Vint
 
Повідомлень: 1027
З нами з: 14.07.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1189119011911192>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex, lel, mephala, slasva, Stringer, unlock, Vatsyk, vollena71, wig, Кочевник і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (66669)
23.01.2019 14:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.