ВИПЛАТА ДЕПОЗИТІВ БЕЗ КОМІСІЇ
Тепер ви можете знімати готівку після закінчення строку депозиту без комісії в касах Universal Bank.
Яким чином версія додатку може впливати на розмір комісії з отримання готівки в касі банку?
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Додано: Сер 23 січ, 2019 14:15
Re: Monobank
Поясніть ось це пункт в релізі нової версії АПКшки "Матроскін":
Яким чином версія додатку може впливати на розмір комісії з отримання готівки в касі банку?
Додано: Сер 23 січ, 2019 14:19
По окончании депозита в приложении будет предложено Снять на карту или Снять в кассе. Снять в кассе будет без комиссии, а Снять на карту и потом снять в кассе с карты -0,5%
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