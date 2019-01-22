RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1189119011911192
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 14:15

Re: Monobank

Поясніть ось це пункт в релізі нової версії АПКшки "Матроскін":
ВИПЛАТА ДЕПОЗИТІВ БЕЗ КОМІСІЇ
Тепер ви можете знімати готівку після закінчення строку депозиту без комісії в касах Universal Bank.

Яким чином версія додатку може впливати на розмір комісії з отримання готівки в касі банку?
Кочевник
 
Повідомлень: 628
З нами з: 16.02.17
Подякував: 112 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 14:19

  Кочевник написав:Поясніть ось це пункт в релізі нової версії АПКшки "Матроскін":
ВИПЛАТА ДЕПОЗИТІВ БЕЗ КОМІСІЇ
Тепер ви можете знімати готівку після закінчення строку депозиту без комісії в касах Universal Bank.

Яким чином версія додатку може впливати на розмір комісії з отримання готівки в касі банку?

По окончании депозита в приложении будет предложено Снять на карту или Снять в кассе. Снять в кассе будет без комиссии, а Снять на карту и потом снять в кассе с карты -0,5%
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1710
З нами з: 18.09.13
Подякував: 362 раз.
Подякували: 319 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1189119011911192
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex, lel, mephala, unlock, vitaliy1111, vollena71, wig і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (66669)
23.01.2019 14:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.