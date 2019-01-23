Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 січ, 2019 14:15
Поясніть ось це пункт в релізі нової версії АПКшки "Матроскін":
ВИПЛАТА ДЕПОЗИТІВ БЕЗ КОМІСІЇ
Тепер ви можете знімати готівку після закінчення строку депозиту без комісії в касах Universal Bank.
Яким чином версія додатку може впливати на розмір комісії з отримання готівки в касі банку?
Кочевник
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Додано: Сер 23 січ, 2019 14:19
Кочевник написав:
Поясніть ось це пункт в релізі нової версії АПКшки "Матроскін":
ВИПЛАТА ДЕПОЗИТІВ БЕЗ КОМІСІЇ
Тепер ви можете знімати готівку після закінчення строку депозиту без комісії в касах Universal Bank.
Яким чином версія додатку може впливати на розмір комісії з отримання готівки в касі банку?
По окончании депозита в приложении будет предложено Снять на карту или Снять в кассе. Снять в кассе будет без комиссии, а Снять на карту и потом снять в кассе с карты -0,5%
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Додано: Сер 23 січ, 2019 15:11
Vint написав:
Там же написано где искать перевод на карту/счёт в другом банке. Всё работает за 3 грн!
Не работает.
Через архив квитанций не работает,через все услуги-платеж по Украине не работает,через пополнение карты виза берет процент.
НО....работает через мои платежи-создать новый платеж.
superbmw2011
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Додано: Сер 23 січ, 2019 15:32
superbmw2011 написав: Vint написав:
Там же написано где искать перевод на карту/счёт в другом банке. Всё работает за 3 грн!
Не работает.
Через архив квитанций не работает,через все услуги-платеж по Украине не работает,через пополнение карты виза берет процент.
НО....работает через мои платежи-создать новый платеж.
мои платежи -> в поиске: "пополнение карт"
Vint
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Додано: Сер 23 січ, 2019 17:23
Буквально же пару дней назад обсуждали в ветке приватбанка, в чем была сложность там полистать...
motosmile
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Додано: Сер 23 січ, 2019 17:49
superbmw2011 написав: Vint написав:
Там же написано где искать перевод на карту/счёт в другом банке. Всё работает за 3 грн!
Не работает.
Через архив квитанций не работает,через все услуги-платеж по Украине не работает,через пополнение карты виза берет процент.
НО....работает через мои платежи-создать новый платеж.
https://monobankcard.com/kak-popolnit-k ... -komissii/
- вот тут всё есть. С картинками
Shustoff
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Додано: Чет 24 січ, 2019 07:53
jay2004 написав: kreuz написав:
Я правильно понял, что своими с Моно на тикетс ОТР онлайн и бесплатно с обоих сторон?
на ОТП - бесплатно и мгновеннно. Назад - не пробовал.
Доступная сумма увеличивается только в операционное время после проводки по счёту? Неужели только с 9-ти до 17-ти (так утверждает КЦ) или всё же до 22-х? Это ж никаких платежей на выходные нельзя планировать...
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kreuz
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