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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1189119011911192
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 14:15

Re: Monobank

Поясніть ось це пункт в релізі нової версії АПКшки "Матроскін":
ВИПЛАТА ДЕПОЗИТІВ БЕЗ КОМІСІЇ
Тепер ви можете знімати готівку після закінчення строку депозиту без комісії в касах Universal Bank.

Яким чином версія додатку може впливати на розмір комісії з отримання готівки в касі банку?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 14:19

  Кочевник написав:Поясніть ось це пункт в релізі нової версії АПКшки "Матроскін":
ВИПЛАТА ДЕПОЗИТІВ БЕЗ КОМІСІЇ
Тепер ви можете знімати готівку після закінчення строку депозиту без комісії в касах Universal Bank.

Яким чином версія додатку може впливати на розмір комісії з отримання готівки в касі банку?

По окончании депозита в приложении будет предложено Снять на карту или Снять в кассе. Снять в кассе будет без комиссии, а Снять на карту и потом снять в кассе с карты -0,5%
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 15:11

Re: Monobank

  Vint написав:Там же написано где искать перевод на карту/счёт в другом банке. Всё работает за 3 грн!

Не работает.
Через архив квитанций не работает,через все услуги-платеж по Украине не работает,через пополнение карты виза берет процент.
НО....работает через мои платежи-создать новый платеж.
superbmw2011
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 15:32

  superbmw2011 написав:
  Vint написав:Там же написано где искать перевод на карту/счёт в другом банке. Всё работает за 3 грн!

Не работает.
Через архив квитанций не работает,через все услуги-платеж по Украине не работает,через пополнение карты виза берет процент.
НО....работает через мои платежи-создать новый платеж.

мои платежи -> в поиске: "пополнение карт"
Vint
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 17:23

Re: Monobank

Буквально же пару дней назад обсуждали в ветке приватбанка, в чем была сложность там полистать...
motosmile
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 17:49

  superbmw2011 написав:
  Vint написав:Там же написано где искать перевод на карту/счёт в другом банке. Всё работает за 3 грн!

Не работает.
Через архив квитанций не работает,через все услуги-платеж по Украине не работает,через пополнение карты виза берет процент.
НО....работает через мои платежи-создать новый платеж.

https://monobankcard.com/kak-popolnit-k ... -komissii/ - вот тут всё есть. С картинками :D
Shustoff
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 07:53

  jay2004 написав:
  kreuz написав:Я правильно понял, что своими с Моно на тикетс ОТР онлайн и бесплатно с обоих сторон?


на ОТП - бесплатно и мгновеннно. Назад - не пробовал.

Доступная сумма увеличивается только в операционное время после проводки по счёту? Неужели только с 9-ти до 17-ти (так утверждает КЦ) или всё же до 22-х? Это ж никаких платежей на выходные нельзя планировать...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Пополнение с Відсоточки+

Шановні, а кто-то пробовал пополнять монокарту с Відсоточки+ Глобуса через р2р?
Какая комиссия со стороны Глобуса и какой лимит?
Заранее дякую за відповідь!
serzh
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 11:02

Re: Monobank

serzh написав:Шановні, а кто-то пробовал пополнять монокарту с Відсоточки+ Глобуса через р2р?
Какая комиссия со стороны Глобуса и какой лимит?
Заранее дякую за відповідь!
Жодної,все чітко!
t-step
 
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