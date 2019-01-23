RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1190119111921193
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 11:47

  Amid написав:Сегодня звонил на горячку Глобуса - там сказали что исходящий Р2Р 1%.

Ну что за туп...? Какого так делать - вам не с кем поговорить? И зачем глупости писать? Есть утверждённые тарифы - там ВСЁ есть. А чего нет - того нет!

И как много раз говорил IMPRINTER: сомневаетесь - проведите платёж на минимальную сумму (1 гривну, например) и посмотрите! ;)

Комиссия 1% + 5 грн. - это при помощи услуги с сайта Глобуса.
Vorlon
 
Повідомлень: 6367
З нами з: 14.06.13
Подякував: 344 раз.
Подякували: 646 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 11:56

Vorlon
Пишу то, что ответили на горячке. У меня карты глобуса нет, чтобы скидывать "минимальную сумму". Присматриваюсь и изучаю нюансы, для этого и есть данный форум. Уже один нюанс понял - горячка у них в таком же адеквате как и в ТАСе.
Не надо так нервничать.
Amid
 
Повідомлень: 894
З нами з: 12.06.08
Подякував: 83 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 12:22

Re: Monobank

Amid написав:Vorlon
Пишу то, что ответили на горячке. У меня карты глобуса нет, чтобы скидывать "минимальную сумму". Присматриваюсь и изучаю нюансы, для этого и есть данный форум. Уже один нюанс понял - горячка у них в таком же адеквате как и в ТАСе.
Не надо так нервничать.
Мы не хотим нового коваля
Інкогніто
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1146
З нами з: 04.09.10
Подякував: 122 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 14:52

Re: Monobank

оплатил комуналку картой моно.
в "кабинете" у поставщика услуг оплата прошла из банка "Фамильный".
это так должно быть? :shock:
yuri1978
 
Повідомлень: 799
З нами з: 14.01.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 15:03

  yuri1978 написав:оплатил комуналку картой моно.
в "кабинете" у поставщика услуг оплата прошла из банка "Фамильный".
это так должно быть? :shock:

Да

З 2008 року ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» стратегічно зосередився на ринку періодичних платежів населення на користь постачальників товарів / робіт /послуг (далі – Постачальники). У рамках цієї стратегії Банк уклав:

- понад 4000 договорів з Постачальниками, серед яких як загальнонаціональні , так і регіональні суб'єкти господарювання (підприємства комунального господарства, оператори мобільного зв'язку, провайдери кабельного телебачення та доступу до Інтернету, тощо);

- договори з усіма українськими мережами платіжних терміналів, 50 банками й декількома великими Інтернет-платформами (далі – Партнери) по прийому платежів на користь Постачальників.
Computer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 349
З нами з: 31.01.14
Подякував: 29 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 15:05

  yuri1978 написав:оплатил комуналку картой моно.
в "кабинете" у поставщика услуг оплата прошла из банка "Фамильный".
это так должно быть? :shock:

А зачем Вы вообще это смотрите? Мне лично все ли равно откуда - главное зачислено!
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1361
З нами з: 20.03.15
Подякував: 36 раз.
Подякували: 297 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1190119111921193
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IDAN і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.