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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 січ, 2019 11:47
Amid написав:
Сегодня звонил на горячку Глобуса - там сказали что исходящий Р2Р 1%.
Ну что за туп...? Какого так делать - вам не с кем поговорить? И зачем глупости писать? Есть утверждённые тарифы - там ВСЁ есть. А чего нет - того нет!
И как много раз говорил IMPRINTER
: сомневаетесь - проведите платёж на минимальную сумму (1 гривну, например) и посмотрите!
Комиссия 1% + 5 грн. - это при помощи услуги с сайта Глобуса.
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Vorlon
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Додано: Чет 24 січ, 2019 11:56
Vorlon
Пишу то, что ответили на горячке. У меня карты глобуса нет, чтобы скидывать "минимальную сумму". Присматриваюсь и изучаю нюансы, для этого и есть данный форум. Уже один нюанс понял - горячка у них в таком же адеквате как и в ТАСе.
Не надо так нервничать.
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Amid
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Додано: Чет 24 січ, 2019 12:22
Amid написав:Vorlon
Пишу то, что ответили на горячке. У меня карты глобуса нет, чтобы скидывать "минимальную сумму". Присматриваюсь и изучаю нюансы, для этого и есть данный форум. Уже один нюанс понял - горячка у них в таком же адеквате как и в ТАСе.
Не надо так нервничать.
Мы не хотим нового коваля
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Інкогніто
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Додано: Чет 24 січ, 2019 14:52
оплатил комуналку картой моно.
в "кабинете" у поставщика услуг оплата прошла из банка "Фамильный".
это так должно быть?
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yuri1978
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Додано: Чет 24 січ, 2019 15:03
yuri1978 написав:
оплатил комуналку картой моно.
в "кабинете" у поставщика услуг оплата прошла из банка "Фамильный".
это так должно быть?
Да
З 2008 року ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» стратегічно зосередився на ринку періодичних платежів населення на користь постачальників товарів / робіт /послуг (далі – Постачальники). У рамках цієї стратегії Банк уклав:
- понад 4000 договорів з Постачальниками, серед яких як загальнонаціональні , так і регіональні суб'єкти господарювання (підприємства комунального господарства, оператори мобільного зв'язку, провайдери кабельного телебачення та доступу до Інтернету, тощо);
- договори з усіма українськими мережами платіжних терміналів, 50 банками й декількома великими Інтернет-платформами (далі – Партнери) по прийому платежів на користь Постачальників.
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Додано: Чет 24 січ, 2019 15:05
yuri1978 написав:
оплатил комуналку картой моно.
в "кабинете" у поставщика услуг оплата прошла из банка "Фамильный".
это так должно быть?
А зачем Вы вообще это смотрите? Мне лично все ли равно откуда - главное зачислено!
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Flamingo
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