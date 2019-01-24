"банкам муторно" и "банк агрегатор" - не находите противоречие в одном и том же своем посте?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 січ, 2019 17:23
Re: Monobank
Додано: Чет 24 січ, 2019 17:46
Нет. Для банка Фамильного это бизнес, как и для портмоне.
Моно, в данном случае, проще купить готовое решение чем все это организовывать с нуля.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 08:00
Коллеги, а кредитку Привата Мониным р2р из приложухи безопасно гасить? Приват сегодня зачислить?
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 08:20
Re: Monobank
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