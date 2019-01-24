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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 січ, 2019 17:23
Aps написав:
Банкам заключать со всеми поставщиками услуг договора очень муторно.
По этому они работают через агрегаторов.
Банк Фамильный такой же агрегатор как и к примеру портмоне.
"банкам муторно" и "банк агрегатор" - не находите противоречие в одном и том же своем посте?
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yuri1978
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Додано: Чет 24 січ, 2019 17:46
yuri1978 написав: Aps написав:
Банкам заключать со всеми поставщиками услуг договора очень муторно.
По этому они работают через агрегаторов.
Банк Фамильный такой же агрегатор как и к примеру портмоне.
"банкам муторно" и "банк агрегатор" - не находите противоречие в одном и том же своем посте?
Нет. Для банка Фамильного это бизнес, как и для портмоне.
Моно, в данном случае, проще купить готовое решение чем все это организовывать с нуля.
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Aps
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 08:00
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 08:20
MASolomko написав:
А зачем было спрашивать здесь, если всё равно звонил к представителю банка?
Потому что не всегда сотрудники банков ответственно относятся к свой работе и не всегда компетентны.
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 09:01
Подскажите,валюту где лучше разместить - в Моно и в ТАСе? Или без разницы?
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ishvara
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 09:16
ishvara написав:
Подскажите,валюту где лучше разместить - в Моно и в ТАСе? Или без разницы?
Там где удобнее потом забирать)
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mihasik
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 09:21
mihasik написав: ishvara написав:
Подскажите,валюту где лучше разместить - в Моно и в ТАСе? Или без разницы?
Там где удобнее потом забирать)
А с Моно только в Универсале можно забрать? С ежемесячной выплатой в Моно на полпроцента выше ставка, вроде.
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ishvara
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