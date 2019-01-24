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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1191119211931194
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 17:23

Re: Monobank

  Aps написав:Банкам заключать со всеми поставщиками услуг договора очень муторно.
По этому они работают через агрегаторов.
Банк Фамильный такой же агрегатор как и к примеру портмоне.
"банкам муторно" и "банк агрегатор" - не находите противоречие в одном и том же своем посте? :wink:
yuri1978
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 17:46

  yuri1978 написав:
  Aps написав:Банкам заключать со всеми поставщиками услуг договора очень муторно.
По этому они работают через агрегаторов.
Банк Фамильный такой же агрегатор как и к примеру портмоне.
"банкам муторно" и "банк агрегатор" - не находите противоречие в одном и том же своем посте? :wink:


Нет. Для банка Фамильного это бизнес, как и для портмоне.
Моно, в данном случае, проще купить готовое решение чем все это организовывать с нуля.
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 08:00

Коллеги, а кредитку Привата Мониным р2р из приложухи безопасно гасить? Приват сегодня зачислить?
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 08:20

Re: Monobank

  MASolomko написав:А зачем было спрашивать здесь, если всё равно звонил к представителю банка?


Потому что не всегда сотрудники банков ответственно относятся к свой работе и не всегда компетентны.
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 09:01

Подскажите,валюту где лучше разместить - в Моно и в ТАСе? Или без разницы?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 09:16

  ishvara написав:Подскажите,валюту где лучше разместить - в Моно и в ТАСе? Или без разницы?

Там где удобнее потом забирать)
mihasik
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 09:21

  mihasik написав:
  ishvara написав:Подскажите,валюту где лучше разместить - в Моно и в ТАСе? Или без разницы?

Там где удобнее потом забирать)

А с Моно только в Универсале можно забрать? С ежемесячной выплатой в Моно на полпроцента выше ставка, вроде.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:06

  ishvara написав:
  mihasik написав:
  ishvara написав:Подскажите,валюту где лучше разместить - в Моно и в ТАСе? Или без разницы?

Там где удобнее потом забирать)

А с Моно только в Универсале можно забрать? С ежемесячной выплатой в Моно на полпроцента выше ставка, вроде.

Я оформил в ТАСе, получилось 5.5%.
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lov2108
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:20

  kreuz написав:Коллеги, а кредитку Привата Мониным р2р из приложухи безопасно гасить? Приват сегодня зачислить?

Безопасно. Зачисление мгновенное.
Flamingo
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