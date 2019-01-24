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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1192119311941195
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:19

  Flamingo написав:
  kreuz написав:Коллеги, а кредитку Привата Мониным р2р из приложухи безопасно гасить? Приват сегодня зачислить?

Безопасно. Зачисление мгновенное.

Ага. Всё без проблем и задержек погасил. Спасибо.
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kreuz
 
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