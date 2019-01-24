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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:19
Flamingo написав: kreuz написав:
Коллеги, а кредитку Привата Мониным р2р из приложухи безопасно гасить? Приват сегодня зачислить?
Безопасно. Зачисление мгновенное.
Ага. Всё без проблем и задержек погасил. Спасибо.
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kreuz
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:54
Подскажите, когда на счет зачисляются 50грн при подключении карты моно "по ссылке друга"?
Востаннє редагувалось [Fin501]
в П'ят 25 січ, 2019 15:05, всього редагувалось 1 раз.
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[Fin501]
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:55
[Fin501] написав:
Подскажите, когда на счет зачисляются 50грн при подключении "по ссылке друга"?
Разом з основною виплатою.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:09
chipmunk написав: [Fin501] написав:
Подскажите, когда на счет зачисляются 50грн при подключении "по ссылке друга"?
Разом з основною виплатою.
какая осн. выплата? я активировал карту моно и хочу увидеть кешбек от "приглашения друга" 50грн у себя и 50грн у друга, коттрый дал мне ссылку.
Когда появляется такой кешбек?
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[Fin501]
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:10
[Fin501] написав: chipmunk написав: [Fin501] написав:
Подскажите, когда на счет зачисляются 50грн при подключении "по ссылке друга"?
Разом з основною виплатою.
какая осн. выплата? я активировал карту моно и хочу увидеть кешбек от "приглашения друга" 50грн у себя и 50грн у друга, коттрый дал мне ссылку.
Когда появляется такой кешбек?
Когда друг активирует карту.
Иногда не срабатывает и надо торбить гарячку для выплаты ими вручную
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curiousobro
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:10
[Fin501] написав: chipmunk написав: [Fin501] написав:
Подскажите, когда на счет зачисляются 50грн при подключении "по ссылке друга"?
Разом з основною виплатою.
какая осн. выплата? я активировал карту моно и хочу увидеть кешбек от "приглашения друга" 50грн у себя и 50грн у друга, коттрый дал мне ссылку.
Когда появляется такой кешбек?
Сразу, если не просрочена активация.
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justit
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:17
justit написав: [Fin501] написав: chipmunk написав:
[quote="4562967:[Fin501]"Подскажите, когда на счет зачисляются 50грн при подключении "по ссылке друга"?[/quote
Разом з основною виплатою.[/quote
какая осн. выплата? я активировал карту моно и хочу увидеть кешбек от "приглашения друга" 50грн у себя и 50грн у друга, коттрый дал мне ссылку.
Когда появляется такой кешбек?
Сразу, если не просрочена активация.
)) просроченная ссылка - это сколько времени должно пройти?
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[Fin501]
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