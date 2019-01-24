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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1192119311941195
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:19

  Flamingo написав:
  kreuz написав:Коллеги, а кредитку Привата Мониным р2р из приложухи безопасно гасить? Приват сегодня зачислить?

Безопасно. Зачисление мгновенное.

Ага. Всё без проблем и задержек погасил. Спасибо.
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:54

Re: Monobank

Подскажите, когда на счет зачисляются 50грн при подключении карты моно "по ссылке друга"?
Востаннє редагувалось [Fin501] в П'ят 25 січ, 2019 15:05, всього редагувалось 1 раз.
[Fin501]
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:55

Re: Monobank

  [Fin501] написав:Подскажите, когда на счет зачисляются 50грн при подключении "по ссылке друга"?

Разом з основною виплатою.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:09

  chipmunk написав:
  [Fin501] написав:Подскажите, когда на счет зачисляются 50грн при подключении "по ссылке друга"?

Разом з основною виплатою.


какая осн. выплата? я активировал карту моно и хочу увидеть кешбек от "приглашения друга" 50грн у себя и 50грн у друга, коттрый дал мне ссылку.
Когда появляется такой кешбек?
[Fin501]
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:10

  [Fin501] написав:
  chipmunk написав:
  [Fin501] написав:Подскажите, когда на счет зачисляются 50грн при подключении "по ссылке друга"?

Разом з основною виплатою.


какая осн. выплата? я активировал карту моно и хочу увидеть кешбек от "приглашения друга" 50грн у себя и 50грн у друга, коттрый дал мне ссылку.
Когда появляется такой кешбек?

Когда друг активирует карту.
Иногда не срабатывает и надо торбить гарячку для выплаты ими вручную
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:10

  [Fin501] написав:
  chipmunk написав:
  [Fin501] написав:Подскажите, когда на счет зачисляются 50грн при подключении "по ссылке друга"?

Разом з основною виплатою.


какая осн. выплата? я активировал карту моно и хочу увидеть кешбек от "приглашения друга" 50грн у себя и 50грн у друга, коттрый дал мне ссылку.
Когда появляется такой кешбек?


Сразу, если не просрочена активация.
justit
 
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