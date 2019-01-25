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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 січ, 2019 18:47
Re: Monobank
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: П'ят 25 січ, 2019 19:03
про нормальные банки это таском что-ли,так это же тот же стереопес),список нормальных озвучьте,не совсем ясно что вы хотите и от кого добиться. Мне альфа выдала 163000 грейсового кредита,а после этого подняли тут до 80000,но я использую ее как методу Коваля,кто в теме тот понял.
никому не верю
Додано: П'ят 25 січ, 2019 21:22
"Стереопес" - заценил, смешно
Ну, и у них хотелось бы, и у А-банка прокачать кредитку (я там когда-то отказался, теперь не дают).
Да и незачем мне сотка в Моно. У меня карта два месяца практически на полке пролежала. Двадцатки - за глаза хватит.
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