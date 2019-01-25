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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1193119411951196
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 18:47

Re: Monobank

  Искатель написав:В смысле, уменьшал кредитный лимит...
зачем?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 19:03

  Мизантрóп написав:
  Искатель написав:В смысле, уменьшал кредитный лимит...
зачем?
про нормальные банки это таском что-ли,так это же тот же стереопес),список нормальных озвучьте,не совсем ясно что вы хотите и от кого добиться. Мне альфа выдала 163000 грейсового кредита,а после этого подняли тут до 80000,но я использую ее как методу Коваля,кто в теме тот понял.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 21:22

  sens написав:
  Мизантрóп написав:
  Искатель написав:В смысле, уменьшал кредитный лимит...
зачем?
про нормальные банки это таском что-ли,так это же тот же стереопес),список нормальных озвучьте,не совсем ясно что вы хотите и от кого добиться. Мне альфа выдала 163000 грейсового кредита,а после этого подняли тут до 80000,но я использую ее как методу Коваля,кто в теме тот понял.


"Стереопес" - заценил, смешно :)
Ну, и у них хотелось бы, и у А-банка прокачать кредитку (я там когда-то отказался, теперь не дают).
Да и незачем мне сотка в Моно. У меня карта два месяца практически на полке пролежала. Двадцатки - за глаза хватит.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 22:14

  Искатель написав:Ну, и у них хотелось бы, и у А-банка прокачать кредитку (я там когда-то отказался, теперь не дают).
Да и незачем мне сотка в Моно. У меня карта два месяца практически на полке пролежала. Двадцатки - за глаза хватит.

А-банка нічому не навчила? Хочеться знову ж по тих же граблях?
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klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 23:12

  klug написав:
  Искатель написав:Ну, и у них хотелось бы, и у А-банка прокачать кредитку (я там когда-то отказался, теперь не дают).
Да и незачем мне сотка в Моно. У меня карта два месяца практически на полке пролежала. Двадцатки - за глаза хватит.

А-банка нічому не навчила? Хочеться знову ж по тих же граблях?

А что в а-банке с кредиткой было не так? По депо да - "бразерс" гoвнили, но по кредиткам "навчань" и "граблей" как то не припоминаю. Всегда была "а-ля уни от Приват" с чуть более ущербным функционалом, но нормальным грейсом и удобным погашением что кэшем, что он-лайн
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 00:03

  Flamingo написав:
  klug написав:
  Искатель написав:Ну, и у них хотелось бы, и у А-банка прокачать кредитку (я там когда-то отказался, теперь не дают).
Да и незачем мне сотка в Моно. У меня карта два месяца практически на полке пролежала. Двадцатки - за глаза хватит.

А-банка нічому не навчила? Хочеться знову ж по тих же граблях?

А что в а-банке с кредиткой было не так? По депо да - "бразерс" гoвнили, но по кредиткам "навчань" и "граблей" как то не припоминаю. Всегда была "а-ля уни от Приват" с чуть более ущербным функционалом, но нормальным грейсом и удобным погашением что кэшем, что он-лайн

Не було, а є не так. Відповідь завжди треба розглядати у контексті запитання. Коротке резюме повідомлення, на яке я відповідав:
Був ліміт у А-банку -> сам зменшив -> тепер не знаю, як повернути
Є ліміт у Кота -> хочу сам зменшити -> X

Де Х - подя, яка потенційно може настати, коли Котобанда у черговий раз змінить бізнес-модель, що трапляється ледь не щомісяця.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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