Додано: П'ят 25 січ, 2019 23:12

klug написав: Искатель написав: Ну, и у них хотелось бы, и у А-банка прокачать кредитку (я там когда-то отказался, теперь не дают).

Да и незачем мне сотка в Моно. У меня карта два месяца практически на полке пролежала. Двадцатки - за глаза хватит. Ну, и у них хотелось бы, и у А-банка прокачать кредитку (я там когда-то отказался, теперь не дают).Да и незачем мне сотка в Моно. У меня карта два месяца практически на полке пролежала. Двадцатки - за глаза хватит.

А-банка нічому не навчила? Хочеться знову ж по тих же граблях? А-банка нічому не навчила? Хочеться знову ж по тих же граблях?

А что в а-банке с кредиткой было не так? По депо да - "бразерс" гoвнили, но по кредиткам "навчань" и "граблей" как то не припоминаю. Всегда была "а-ля уни от Приват" с чуть более ущербным функционалом, но нормальным грейсом и удобным погашением что кэшем, что он-лайн