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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1194119511961197>
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 18:47

Re: Monobank

  Искатель написав:В смысле, уменьшал кредитный лимит...
зачем?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 19:03

  Мизантрóп написав:
  Искатель написав:В смысле, уменьшал кредитный лимит...
зачем?
про нормальные банки это таском что-ли,так это же тот же стереопес),список нормальных озвучьте,не совсем ясно что вы хотите и от кого добиться. Мне альфа выдала 163000 грейсового кредита,а после этого подняли тут до 80000,но я использую ее как методу Коваля,кто в теме тот понял.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 21:22

  sens написав:
  Мизантрóп написав:
  Искатель написав:В смысле, уменьшал кредитный лимит...
зачем?
про нормальные банки это таском что-ли,так это же тот же стереопес),список нормальных озвучьте,не совсем ясно что вы хотите и от кого добиться. Мне альфа выдала 163000 грейсового кредита,а после этого подняли тут до 80000,но я использую ее как методу Коваля,кто в теме тот понял.


"Стереопес" - заценил, смешно :)
Ну, и у них хотелось бы, и у А-банка прокачать кредитку (я там когда-то отказался, теперь не дают).
Да и незачем мне сотка в Моно. У меня карта два месяца практически на полке пролежала. Двадцатки - за глаза хватит.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 22:14

  Искатель написав:Ну, и у них хотелось бы, и у А-банка прокачать кредитку (я там когда-то отказался, теперь не дают).
Да и незачем мне сотка в Моно. У меня карта два месяца практически на полке пролежала. Двадцатки - за глаза хватит.

А-банка нічому не навчила? Хочеться знову ж по тих же граблях?
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klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 23:12

  klug написав:
  Искатель написав:Ну, и у них хотелось бы, и у А-банка прокачать кредитку (я там когда-то отказался, теперь не дают).
Да и незачем мне сотка в Моно. У меня карта два месяца практически на полке пролежала. Двадцатки - за глаза хватит.

А-банка нічому не навчила? Хочеться знову ж по тих же граблях?

А что в а-банке с кредиткой было не так? По депо да - "бразерс" гoвнили, но по кредиткам "навчань" и "граблей" как то не припоминаю. Всегда была "а-ля уни от Приват" с чуть более ущербным функционалом, но нормальным грейсом и удобным погашением что кэшем, что он-лайн
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 00:03

  Flamingo написав:
  klug написав:
  Искатель написав:Ну, и у них хотелось бы, и у А-банка прокачать кредитку (я там когда-то отказался, теперь не дают).
Да и незачем мне сотка в Моно. У меня карта два месяца практически на полке пролежала. Двадцатки - за глаза хватит.

А-банка нічому не навчила? Хочеться знову ж по тих же граблях?

А что в а-банке с кредиткой было не так? По депо да - "бразерс" гoвнили, но по кредиткам "навчань" и "граблей" как то не припоминаю. Всегда была "а-ля уни от Приват" с чуть более ущербным функционалом, но нормальным грейсом и удобным погашением что кэшем, что он-лайн

Не було, а є не так. Відповідь завжди треба розглядати у контексті запитання. Коротке резюме повідомлення, на яке я відповідав:
Був ліміт у А-банку -> сам зменшив -> тепер не знаю, як повернути
Є ліміт у Кота -> хочу сам зменшити -> X

Де Х - подя, яка потенційно може настати, коли Котобанда у черговий раз змінить бізнес-модель, що трапляється ледь не щомісяця.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 02:18

  Мизантрóп написав:
  [Fin501] написав:просроченная ссылка - это сколько времени должно пройти?
30 дней
  [Fin501] написав:какая осн. выплата? я активировал карту моно и хочу увидеть кешбек от "приглашения друга" 50грн у себя и 50грн у друга, коттрый дал мне ссылку.
Когда появляется такой кешбек?
ответ был верный.Какой вопрос-такой ответ :wink:


ответ, достойный мизантропа по определению :evil:
[Fin501]
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 09:12

  Искатель написав:В связи с последними событиями - кто-нибудь уже делал себе обрезание? :)
В смысле, уменьшал кредитный лимит... (а не то, что все подумали).
С учетом жлобского 1% кешбэка на кредитные траты, хочу уменьшить кредитный лимит в 5 раз. Может, нормальные банки нальют больше...

Лучше просто закройте карту. При необходимости откроете заново. Думаю, банки не любят видеть уменьшения кредитных лимитов другими банками в кредитной истории. Если уменьшил, значит, вероятно, клиент стал менее надёжный. А вот закрытие кредита смотрится вполне гармонично.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 10:42

  klug написав:
  Искатель написав:Ну, и у них хотелось бы, и у А-банка прокачать кредитку (я там когда-то отказался, теперь не дают).
Да и незачем мне сотка в Моно. У меня карта два месяца практически на полке пролежала. Двадцатки - за глаза хватит.

А-банка нічому не навчила? Хочеться знову ж по тих же граблях?


:) Я не буду поднимать лимит в Моно. Он мне не нужен. А-банка научила, поэтому сразу до нуля и не снизил.
У меня общий лимит по всем кредиткам такой, что я его никогда не потрачу. Могу себе позволить снижать :)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 10:44

  Flamingo написав:
  klug написав:
  Искатель написав:Ну, и у них хотелось бы, и у А-банка прокачать кредитку (я там когда-то отказался, теперь не дают).
Да и незачем мне сотка в Моно. У меня карта два месяца практически на полке пролежала. Двадцатки - за глаза хватит.

А-банка нічому не навчила? Хочеться знову ж по тих же граблях?

А что в а-банке с кредиткой было не так? По депо да - "бразерс" гoвнили, но по кредиткам "навчань" и "граблей" как то не припоминаю. Всегда была "а-ля уни от Приват" с чуть более ущербным функционалом, но нормальным грейсом и удобным погашением что кэшем, что он-лайн

Речь о том, что в свое время А-банк дал на ровном месте 54к кредлимита. Но тогда он был мне ни к чему, я взял и отказался.
Так и сейчас - сотка в Моно мне... мягко говоря, ни к чему.
Вообще, эта карта осталась для транзитных перебросок. Которые вполне можно сделать и без этой карты...
Искатель
 
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