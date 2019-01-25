На хазяйстві має бути.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 26 січ, 2019 10:50
Re: Monobank
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 26 січ, 2019 13:20
Re: Monobank
Речь о том, что в свое время А-банк дал на ровном месте 54к кредлимита. Но тогда он был мне ни к чему, я взял и отказался.
Так и сейчас - сотка в Моно мне... мягко говоря, ни к чему.
Вообще, эта карта осталась для транзитных перебросок. Которые вполне можно сделать и без этой карты...[/quote]
100 дали именно кредитного лимита или это общий с оплатой частями? Я просто все прошу у них 100 именно лимита а они гады все никак не дают притом что до 100 остались копейки по сравнению с тем что уже налили
Додано: Суб 26 січ, 2019 13:39
Вам на самом деле так много надо? У меня 50 и я тоже подумываю над тем чтобы уменьшить (при наличии ещё двух 50 в ТАС и Альфе). 70 рассрочки хоть какую-то пользу могут принести теоретически... Единственную трату (Убер) и то убрал отсюда...
Додано: Суб 26 січ, 2019 14:10
Uber идет один к одному, что в приложении?
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
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