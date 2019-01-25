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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1194119511961197
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 10:50

Re: Monobank

  Искатель написав:Которые вполне можно сделать и без этой карты...

На хазяйстві має бути.
Гриценко...наш Президент
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 13:20

Re: Monobank

Искатель написав:
  Flamingo написав:
  klug написав:[quote="4563344:Искатель"]Ну, и у них хотелось бы, и у А-банка прокачать кредитку (я там когда-то отказался, теперь не дают).
Да и незачем мне сотка в Моно. У меня карта два месяца практически на полке пролежала. Двадцатки - за глаза хватит.

А-банка нічому не навчила? Хочеться знову ж по тих же граблях?

А что в а-банке с кредиткой было не так? По депо да - "бразерс" гoвнили, но по кредиткам "навчань" и "граблей" как то не припоминаю. Всегда была "а-ля уни от Приват" с чуть более ущербным функционалом, но нормальным грейсом и удобным погашением что кэшем, что он-лайн

Речь о том, что в свое время А-банк дал на ровном месте 54к кредлимита. Но тогда он был мне ни к чему, я взял и отказался.
Так и сейчас - сотка в Моно мне... мягко говоря, ни к чему.
Вообще, эта карта осталась для транзитных перебросок. Которые вполне можно сделать и без этой карты...[/quote]
100 дали именно кредитного лимита или это общий с оплатой частями? Я просто все прошу у них 100 именно лимита а они гады все никак не дают :( притом что до 100 остались копейки по сравнению с тем что уже налили
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 13:39

  maxim2014 написав:Я просто все прошу у них 100 именно лимита а они гады все никак не дают :( притом что до 100 остались копейки по сравнению с тем что уже налили

Вам на самом деле так много надо? У меня 50 и я тоже подумываю над тем чтобы уменьшить (при наличии ещё двух 50 в ТАС и Альфе). 70 рассрочки хоть какую-то пользу могут принести теоретически... Единственную трату (Убер) и то убрал отсюда...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 14:10

Uber идет один к одному, что в приложении?
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 14:14

BBC
Да, при сумме чека до 80 евро, если не ошибаюсь...
Vorlon
 
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  #<1 ... 1194119511961197
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