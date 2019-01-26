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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 26 січ, 2019 10:50
Искатель написав:
Которые вполне можно сделать и без этой карты...
На хазяйстві має бути.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Суб 26 січ, 2019 13:20
Искатель написав: Flamingo написав: klug написав:
[quote="4563344:Искатель"]Ну, и у них хотелось бы, и у А-банка прокачать кредитку (я там когда-то отказался, теперь не дают).
Да и незачем мне сотка в Моно. У меня карта два месяца практически на полке пролежала. Двадцатки - за глаза хватит.
А-банка нічому не навчила? Хочеться знову ж по тих же граблях?
А что в а-банке с кредиткой было не так? По депо да - "бразерс" гoвнили, но по кредиткам "навчань" и "граблей" как то не припоминаю. Всегда была "а-ля уни от Приват" с чуть более ущербным функционалом, но нормальным грейсом и удобным погашением что кэшем, что он-лайн
Речь о том, что в свое время А-банк дал на ровном месте 54к кредлимита. Но тогда он был мне ни к чему, я взял и отказался.
Так и сейчас - сотка в Моно мне... мягко говоря, ни к чему.
Вообще, эта карта осталась для транзитных перебросок. Которые вполне можно сделать и без этой карты...[/quote]
100 дали именно кредитного лимита или это общий с оплатой частями? Я просто все прошу у них 100 именно лимита а они гады все никак не дают
притом что до 100 остались копейки по сравнению с тем что уже налили
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maxim2014
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Додано: Суб 26 січ, 2019 13:39
maxim2014 написав:
Я просто все прошу у них 100 именно лимита а они гады все никак не дают
притом что до 100 остались копейки по сравнению с тем что уже налили
Вам на самом деле так много надо? У меня 50 и я тоже подумываю над тем чтобы уменьшить (при наличии ещё двух 50 в ТАС и Альфе). 70 рассрочки хоть какую-то пользу могут принести теоретически... Единственную трату (Убер) и то убрал отсюда...
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Vorlon
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Додано: Суб 26 січ, 2019 14:10
Uber идет один к одному, что в приложении?
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
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BBC
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1
Додано: Суб 26 січ, 2019 14:14
BBC
Да, при сумме чека до 80 евро, если не ошибаюсь...
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Vorlon
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Додано: Нед 27 січ, 2019 17:50
Vorlon написав: maxim2014 написав:
Я просто все прошу у них 100 именно лимита а они гады все никак не дают
притом что до 100 остались копейки по сравнению с тем что уже налили
Вам на самом деле так много надо? У меня 50 и я тоже подумываю над тем чтобы уменьшить (при наличии ещё двух 50 в ТАС и Альфе). 70 рассрочки хоть какую-то пользу могут принести теоретически... Единственную трату (Убер) и то убрал отсюда...
Ну у меня других кредиток нет. За все время один раз лимит большой пригодился. Когда на море собрался ехать. Билеты на семью, брони гостиниц (помимо обыкновенных ежемесячных трат на еду/связь/коммуналку). Выгреб практически весь лимит, за 3 месяца плавно загасил не выходя из грейса.
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maxim2014
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Додано: Нед 27 січ, 2019 18:53
Скасували кешбек 0,6% за подовження 6-міс. та 12-міс. депо ... (сьогодні помітив). А ставки наразі 17% на 6 міс. та 18% на 12 міс.
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maxprofit
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Додано: Нед 27 січ, 2019 19:02
maxprofit написав:
Скасували кешбек 0,6% за подовження 6-міс. та 12-міс. депо ... (сьогодні помітив). А ставки наразі 17% на 6 міс. та 18% на 12 міс.
Говорят баг отображения и кэшбэк 0.6 на месте, обещают пофиксить (отображение
)
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Surz
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Додано: Нед 27 січ, 2019 20:24
есть видос
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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proftpd66
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Додано: Нед 27 січ, 2019 21:49
proftpd66
Видос от оленя и для оленей. Полезной информации 0
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WachtAmRhein
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