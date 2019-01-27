proftpd66
Видос от оленя и для оленей. Полезной информации 0
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 27 січ, 2019 22:45
Интересно, если НБУ понизит ставку 31-го, Моно тоже порежет ставки по депо?
Додано: Нед 27 січ, 2019 23:27
Додано: Пон 28 січ, 2019 13:06
Если у Вас распространенные ФИО, старайтесь избегать партнера Монобанка - Тас банк.
Их финмониторинг останавливает платеж через кассу (пополнение Моно-депозита) и треплет нервы по поводу совпадения с публичным деятелем, учредителем компании, так как полное совпадение ФИО, то что могут разные паспортные данные, ИНН, дата рождения до них доходит ни сразу. Сумма меньше 150000 и даже не 149000 грн Заставили идти еще раз в отделение и писать бумагу, что не являешься публичной особой или родственником.
Рынок достиг дна и начал копать вглубь... и так с 2008 года.
- Отношения с Приват-банком строятся по принципу семейной жизни: сначала опасаешься и осторожничаешь, потом притираешься, ну и в итоге либо жить без него не можешь, либо на дух не переносишь.
Додано: Пон 28 січ, 2019 13:12
Илата Наволач с карты пополнить депо такой беды нет.Идентифицировано ж уже
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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