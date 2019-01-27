RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1195119611971198
Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 21:49

proftpd66

Видос от оленя и для оленей. Полезной информации 0
WachtAmRhein
 
Повідомлень: 8560
З нами з: 16.11.11
Подякував: 654 раз.
Подякували: 1272 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 22:45

Интересно, если НБУ понизит ставку 31-го, Моно тоже порежет ставки по депо?
ishvara
 
Повідомлень: 1347
З нами з: 09.12.12
Подякував: 205 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 23:27

  proftpd66 написав:есть видос



У меня в рекомендациях на ютубе, одних хэйтеры привата, пиарящие монобанк, попутно лепящие в каждый угол свою ссылку на получение карты.. :roll:
Igor3777
 
Повідомлень: 24
З нами з: 06.01.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 13:06

Если у Вас распространенные ФИО, старайтесь избегать партнера Монобанка - Тас банк.
Их финмониторинг останавливает платеж через кассу (пополнение Моно-депозита) и треплет нервы по поводу совпадения с публичным деятелем, учредителем компании, так как полное совпадение ФИО, то что могут разные паспортные данные, ИНН, дата рождения до них доходит ни сразу. Сумма меньше 150000 и даже не 149000 грн :-) Заставили идти еще раз в отделение и писать бумагу, что не являешься публичной особой или родственником.
Рынок достиг дна и начал копать вглубь... и так с 2008 года.
- Отношения с Приват-банком строятся по принципу семейной жизни: сначала опасаешься и осторожничаешь, потом притираешься, ну и в итоге либо жить без него не можешь, либо на дух не переносишь.
Илата Наволач
Аватар користувача
 
Повідомлень: 217
З нами з: 23.09.08
Подякував: 29 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 13:12

Илата Наволач с карты пополнить депо такой беды нет.Идентифицировано ж уже
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2259
З нами з: 03.12.14
Подякував: 255 раз.
Подякували: 299 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
  #<1 ... 1195119611971198
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: aleks-kiev, slasva, Surz, Квесторе_поверніться, Клиент_ і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (14371)
28.01.2019 13:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.