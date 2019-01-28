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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1195119611971198
Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 21:49

proftpd66

Видос от оленя и для оленей. Полезной информации 0
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 22:45

Интересно, если НБУ понизит ставку 31-го, Моно тоже порежет ставки по депо?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 23:27

  proftpd66 написав:есть видос



У меня в рекомендациях на ютубе, одних хэйтеры привата, пиарящие монобанк, попутно лепящие в каждый угол свою ссылку на получение карты.. :roll:
Igor3777
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 13:06

Если у Вас распространенные ФИО, старайтесь избегать партнера Монобанка - Тас банк.
Их финмониторинг останавливает платеж через кассу (пополнение Моно-депозита) и треплет нервы по поводу совпадения с публичным деятелем, учредителем компании, так как полное совпадение ФИО, то что могут разные паспортные данные, ИНН, дата рождения до них доходит ни сразу. Сумма меньше 150000 и даже не 149000 грн :-) Заставили идти еще раз в отделение и писать бумагу, что не являешься публичной особой или родственником.
Рынок достиг дна и начал копать вглубь... и так с 2008 года.
- Отношения с Приват-банком строятся по принципу семейной жизни: сначала опасаешься и осторожничаешь, потом притираешься, ну и в итоге либо жить без него не можешь, либо на дух не переносишь.
Илата Наволач
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 13:12

Илата Наволач с карты пополнить депо такой беды нет.Идентифицировано ж уже
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 13:57

Мизантрóп
Валютный депо.
Вероятно, при пополнении карты валютной та же процедура будет.
Рынок достиг дна и начал копать вглубь... и так с 2008 года.
- Отношения с Приват-банком строятся по принципу семейной жизни: сначала опасаешься и осторожничаешь, потом притираешься, ну и в итоге либо жить без него не можешь, либо на дух не переносишь.
Илата Наволач
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 19:53

Re: Monobank

Зображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 19:59

Мизантрóп
см. viewtopic.php?p=4564152#p4564152
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 20:45

Мизантрóп
Чи саме за рейтинг платили сказати важко, але партнеркою стимулюють себе нахвалювати.
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 11:53

  Илата Наволач написав:Если у Вас распространенные ФИО, старайтесь

:)
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