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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1196119711981199
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 19:15

Re: Monobank

Моня поднимает многим кредитный лимит одновременно, т. е. пачками, или каждого обрабатывает в свой день?

Пару минут назад лимиты соизволили налить. Неожиданно как-то, а то думал, что с пропиской из Донецкой области выше 7к не бывать... Отдать должное можно. Налили до круглых сумм.

ps В приложении написали, что одна из причин почему выгодно пользоваться кредитным лимитом -- "кешбек до 20% на покупки в магазинах". Вроде как, не обманули, но... :D
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 20:09

Re: Monobank

  MASolomko написав:Вроде как, не обманули, но... :D
Чистейший обман
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 20:22

Можно 1%
andyteam
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 20:23

угу, обычный ̶п̶о̶д̶л̶о̶г̶ загон, обычных загонщиков верблюдов :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 21:17

  MASolomko написав:Моня поднимает многим кредитный лимит одновременно, т. е. пачками, или каждого обрабатывает в свой день?

Пару минут назад лимиты соизволили налить. Неожиданно как-то, а то думал, что с пропиской из Донецкой области выше 7к не бывать... Отдать должное можно. Налили до круглых сумм.

ps В приложении написали, что одна из причин почему выгодно пользоваться кредитным лимитом -- "кешбек до 20% на покупки в магазинах". Вроде как, не обманули, но... :D


20% в магазинах на планете Марс. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 21:19

  clientage написав:угу, обычный ̶п̶о̶д̶л̶о̶г̶ загон, обычных загонщиков верблюдов :mrgreen:

я сейчас когда вижу людей приходящих получить карту монобанка все думаю "где ж вы раньше были?"
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 21:42

Подскажите, СЭПы с Привата еще ходят на открытие/пополнение депозита в Моно?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 21:54

  ishvara написав:Подскажите, СЭПы с Привата еще ходят на открытие/пополнение депозита в Моно?

В пятницу пробный зашёл.
А почему не должны ходить?
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 22:02

  novichok написав:
  ishvara написав:Подскажите, СЭПы с Привата еще ходят на открытие/пополнение депозита в Моно?

В пятницу пробный зашёл.
А почему не должны ходить?

С моб. приложения или с компа? По новому шаблону?
Поддержка Моно говорит, что не ходят
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 22:05

  J написав:
  clientage написав:угу, обычный ̶п̶о̶д̶л̶о̶г̶ загон, обычных загонщиков верблюдов :mrgreen:

я сейчас когда вижу людей приходящих получить карту монобанка все думаю "где ж вы раньше были?"


У меня кума похвасталась, как удобно перехватить пару тыс. грн. наличными в Привате, Моно, Альфе на недельку.
Я сначала воздух набрал! :evil:
А потом понял. :cry:
Бесполезно. :(
Кто не пьёт, тот не рискует.
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