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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 січ, 2019 19:15
Моня поднимает многим кредитный лимит одновременно, т. е. пачками, или каждого обрабатывает в свой день?
Пару минут назад лимиты соизволили налить. Неожиданно как-то, а то думал, что с пропиской из Донецкой области выше 7к не бывать... Отдать должное можно. Налили до круглых сумм.
ps В приложении написали, что одна из причин почему выгодно пользоваться кредитным лимитом -- "кешбек до 20%
на покупки в магазинах". Вроде как, не обманули, но...
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MASolomko
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Додано: Вів 29 січ, 2019 20:09
MASolomko написав:
Вроде как, не обманули, но...
Чистейший обман
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
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Додано: Вів 29 січ, 2019 20:22
Можно 1%
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andyteam
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Додано: Вів 29 січ, 2019 20:23
угу, обычный ̶п̶о̶д̶л̶о̶г̶ загон, обычных загонщиков верблюдов
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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2
Додано: Вів 29 січ, 2019 21:17
MASolomko написав:
Моня поднимает многим кредитный лимит одновременно, т. е. пачками, или каждого обрабатывает в свой день?
Пару минут назад лимиты соизволили налить. Неожиданно как-то, а то думал, что с пропиской из Донецкой области выше 7к не бывать... Отдать должное можно. Налили до круглых сумм.
ps В приложении написали, что одна из причин почему выгодно пользоваться кредитным лимитом -- "кешбек до 20%
на покупки в магазинах". Вроде как, не обманули, но...
20% в магазинах на планете Марс.
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Додано: Вів 29 січ, 2019 21:19
clientage написав:
угу, обычный ̶п̶о̶д̶л̶о̶г̶ загон, обычных загонщиков верблюдов
я сейчас когда вижу людей приходящих получить карту монобанка все думаю "где ж вы раньше были?"
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Додано: Вів 29 січ, 2019 21:42
Подскажите, СЭПы с Привата еще ходят на открытие/пополнение депозита в Моно?
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ishvara
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Додано: Вів 29 січ, 2019 21:54
ishvara написав:
Подскажите, СЭПы с Привата еще ходят на открытие/пополнение депозита в Моно?
В пятницу пробный зашёл.
А почему не должны ходить?
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novichok
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Додано: Вів 29 січ, 2019 22:02
novichok написав: ishvara написав:
Подскажите, СЭПы с Привата еще ходят на открытие/пополнение депозита в Моно?
В пятницу пробный зашёл.
А почему не должны ходить?
С моб. приложения или с компа?
Поддержка Моно говорит, что не ходят
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ishvara
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